Политолог: Ако бяхме объркали нещата с "Лукойл", протестът щеше рязко да набъбне

“Определено има напрежение в обществото, друг е въпросът дали сега може да застраши управляващите. Напрежението е свързано с това, което изглежда, поне за част от опозицията - като употребяване на съдебната система, за да бъдат притискани кметове, както стана във Варна“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политологът доц. Петър Чолаков.

„Не мисля, че поне сега, гледайки към сегашната ситуация, има опасност да обърнат колата на управляващите, защото икономически страната не се намира в тежко положение – напротив“, посочи той. „И от тази гледна точка трудно биха могли с чисто идейни съображения, опозицията да мотивират някакви големи вълни на недоволство“, смята политологът. По думите му през 2013 г. протестите срещу първия кабинет на Борисов са били икономически и социално мотивирани.

"Държавата ще се взриви, ако се окаже неспособна да управлява процесите"

Според политолога Любомир Стефанов протестът сега е партиен и няма потенциал. „Ако бяхме объркали нещата с „Лукойл“ и от другата седмица цените бяха станали като в Сърбия, протестът щеше рязко да набъбне и да помете и „Продължаваме промяната“, посочи той.

„Тъй като адресатите щяха да бъдат всички в парламента, защото разказът в момента, който движи България е, че само някой в еднолично качество е виновен за каквото и да е. На мен това ми е несериозно от години, тъй като народните представители съвкупно имат достъп до тези документи - има изслушване, обсъждане в пленарна зала, закрити, открити, и когато някой вземе или не вземе страна, той показва, дали го интересува, или не“, коментира Любомир Стефанов. По думите му държавата ще се взриви, ако се окаже неспособна да управлява процесите.

"Президентът отбелязва един бърз гол тази седмица"

„Бюджетът е това, което всеки иска да види в него. То е като някакво неясно, извънземно образование, в което всеки вижда каквото си поиска. А някои не виждат нищо“, посочи журналистът Александър Симов. „Аз смятам, че там има реализирани части от идеите на БСП, с които сме се ангажирали пред нашите избиратели“, заяви той и допълни, че това е максимално възможния бюджет при такава ситуация.

"Президентът отбелязва един бърз гол тази седмица и не бих се изненадал да отбележи в сравнително близка перспектива още един друг такъв бърз гол. Първият гол, който отбелязва, беше решението на Конституционния съд по отношение на референдума, което е негова инициатива", заяви Любомир Стефанов.

Според него, ако влизането ни в еврозоната не започне толкова плавно, колкото ни се иска, това ще налее вода в мелниците на Радев и на всички които са скептични към единната валута.