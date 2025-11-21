"Възраждане" атакуват в КС последните законови промени за "Лукойл"

Проруската партия „Възраждане“ е събрала необходимите подписи и сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционни текстове от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, добил популярност като „Закона за Лукойл“. Това стана ясно от думите на лидера на партията Костадин Костадинов в парламента. Под искането на "Възраждане" са се подписали и депутати от МЕЧ и „Величие“.

Припомняме, че промените дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. Законът беше прокаран с бързина, невиждана дори за кризисни ситуации, само часове след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли сделката за активите на "Лукойл" с швейцарската компания Gunvor, определяйки я като "марионетка на Кремъл".

Мотивите им

Според Костадинов измененията, приети от ГЕРБ и ДПС, представляват опит държавата да придобие контрол върху частна собственост в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост“, поясни Костадинов.

Припомняме, че сходно мнение и ма и президентът Румен Радев, който каза, че особеният управител в "Лукойл" е извън закона. ОЩЕ: Особеният управител на "Лукойл" е "извън закона": Румен Радев не каза дали ще сезира КС

Рисковете за България

Костадинов е на мнение, че, ако законът остане в сила, България рискува да бъде осъдена по множество дела, тъй като свързаните компании могат да предявят искове.

„Няколко са компаниите, които оперират в България. Всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове. И точно поради тази причина се надявам Конституционният съд максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който той не се произнесе, ще ни коства милиарди“, заяви Костадинов.

Припомняме, че за рискове предупреди и посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова. Тя отправи остро предупреждение към българските власти, заявявайки, че страната "постъпва много рисковано" и "създава опасен прецедент" с последните си действия по отношение на "Лукойл". ОЩЕ: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"