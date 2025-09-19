"Настоявам за спешен отговор": Пеевски даде задача на Желязков с остро писмо

Напрежението между ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" по оста Бойко Борисов, Делян Пеевски и премиерът Росен Желязков продължи с публикуване на остро писмо от името на Пеевски към министър-председателя. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.

В писмото е уточнено, че трябва Желязков да запознае и с решението на кабинета кой е председателя на новосформирания Борд за водите - идея, прокарана именно от Пеевски и гласувана от управляващото мнозинство в пленарна зала с гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН.

Припомняме, че по-рано в петък премиерът обясни, че не знае дали министрите се отчитат на Пеевски и дали той им звъни по телефона всеки ден, както самия той обяви, а впоследствие от ПП-ДБ зададоха и въпроси към всички членове на кабинета дали са провеждали такива разговори. Още: "Не виждам проблем да общуват": Премиерът не знае дали Пеевски говори с министрите и дали му се отчитат

Раздор в управлението

"Както добре знаете, проблемът с безводието и режимът на водата е най-наболелият проблем за хората и е по-важен от всякакви политически теми. Затова настояваме да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората. ДПС е партия на хората и за нас държавата може да бъде силна, само тогава, когато хората живеят добре", пише още Пеевски в писмото си, завършвайки с настоятелен призив за "спешен отговор" на поставения въпрос.

Напрежението по темата идва часове след успешно преодоления вот на недоверие именно с гласовете на ДПС-НН, които отново спасиха кабинета в петия поред вот, иницииран от опозицията. На този фон по-рано в петък в кулоарите на парламента Пеевски обяви: "Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)".

Преди него пък лидерът на ГЕРБ го разкритикува, че това бил "ранният Борисов". От своя страна на брифинг основната опозиционна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" коментираха: "Оперативката на тримата премиери не е минала добре": Мирчев нарече кабинета "Голямо Д" (ВИДЕО).

