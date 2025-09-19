Войната в Украйна:

"Настоявам за спешен отговор": Пеевски даде задача на Желязков с остро писмо

19 септември 2025, 12:53 часа 536 прочитания 0 коментара
"Настоявам за спешен отговор": Пеевски даде задача на Желязков с остро писмо

Напрежението между ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" по оста Бойко Борисов, Делян Пеевски и премиерът Росен Желязков продължи с публикуване на остро писмо от името на Пеевски към министър-председателя. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.

В писмото е уточнено, че трябва Желязков да запознае и с решението на кабинета кой е председателя на новосформирания Борд за водите - идея, прокарана именно от Пеевски и гласувана от управляващото мнозинство в пленарна зала с гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН. 

Припомняме, че по-рано в петък премиерът обясни, че не знае дали министрите се отчитат на Пеевски и дали той им звъни по телефона всеки ден, както самия той обяви, а впоследствие от ПП-ДБ зададоха и въпроси към всички членове на кабинета дали са провеждали такива разговори. Още: "Не виждам проблем да общуват": Премиерът не знае дали Пеевски говори с министрите и дали му се отчитат

Раздор в управлението

"Както добре знаете, проблемът с безводието и режимът на водата е най-наболелият проблем за хората и е по-важен от всякакви политически теми. Затова настояваме да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората. ДПС е партия на хората и за нас държавата може да бъде силна, само тогава, когато хората живеят добре", пише още Пеевски в писмото си, завършвайки с настоятелен призив за "спешен отговор" на поставения въпрос.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Напрежението по темата идва часове след успешно преодоления вот на недоверие именно с гласовете на ДПС-НН, които отново спасиха кабинета в петия поред вот, иницииран от опозицията. На този фон по-рано в петък в кулоарите на парламента Пеевски обяви: "Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)".

Преди него пък лидерът на ГЕРБ го разкритикува, че това бил "ранният Борисов". От своя страна на брифинг основната опозиционна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" коментираха: "Оперативката на тримата премиери не е минала добре": Мирчев нарече кабинета "Голямо Д" (ВИДЕО).

Още: Държавата с главно "Д", предприятие с главно "П" и Кордон бльо, но от свинско

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Делян Пеевски безводие Росен Желязков 51 Народно събрание ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес