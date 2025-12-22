Спорт:

Радев с позиция за движение "Трети март", каза дали е негов политически проект

22 декември 2025, 09:42 часа 426 прочитания 0 коментара
Пресслужбата на президента припомни изказване на Румен Радев от ноември, в което се казва, че Движение "Трети март", както и "Движението за президентска република", нямат нищо общо с него и с президентската институция.

"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", се казва още в позицията. В събота се разбра, че движение "Трети март" е започнало процедура по създаване на партия. А председателят на движението Тихомир Атанасов обяви президента Румен Радев за свой неформален лидер с уточнението, че това е "форма на гражданска подкрепа".

 

Ивайло Анев
