И в Кюстендил паркират безплатно по празниците

Кюстендилци и гостите на града няма да паркират платено с SMS по празниците, обявиха от Община Кюстендил, цитирани от БНР. Паркирането ще бъде безплатно през официалните почивните дни.

Платеното паркиране няма да е в сила от 24 до 28 декември, както и от 31 декември до 4 януари. Паркоматът, разположен до бившия ГУМ, ще работи до 23 декември включително.

В работните дни на зоната заплащането на престоя ще бъде възможно през касите на EasyPay, с SMS на номер 1378 и чрез мобилно приложение.

Очакват се стотици да посетят с автомобили града през празниците или на път за Северна Македония.

Същевременно продължават неодобрението, коментарите, сигналите и жалбите, дори и жалбите в съда, за налаганите от два месеца санкции от по 100 лева за нерегламентирано паркиране в града.

Според юристите екипите на общината прилагат еднакво наредбата - и когато паркирането е в забранена зона, и когато е на тротоара на улицата. Просто апаратът им е настроен за прилагане на санкцията еднакво във всички случаи.

