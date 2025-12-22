Любопитно:

Арестувана и обвинена: Жена открадна над 20 000 лв.

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 35-годишна жена за кражба на голяма сума пари. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 17.12.2025 г. около 01,00 часа от жилище в ж. к. ,,Надежда“ в гр. София, обвиняемата А.М. е отнела сумата от 21 500 лева от владението на мъж, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.М. е задържана за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемата.

Спасиана Кирилова
