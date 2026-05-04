Първи тест за Радев и мнозинството: Ще съкратят ли партийните "калинки" от администрацията?

04 май 2026, 13:39 часа 587 прочитания 0 коментара
Новите управляващи от "Прогресивна България" следва активно да разработят устойчиви и дългосрочни реформи по отношение на държавната администрация. Проблемите в системата са структурни - разширени щатове, назначения на множество партийни функционери със съмнителни позиции, огромните заплати на ръководства, бордове и управителни съвети по агенции, дирекции и ведомства.

Именно затова опозицията в лицето на "Демократична България" тества новото мнозинство в парламента със законопроекта си за поетапно намаляване на администрацията, показва справка на Actualno.com. В публичното пространство вече активно се споделя мнението, че именно в държавната администрация е "закотвен" част от начина на функциониране на бившия управленски модел, срещу който Румен Радев обяви, че ще се бори. Още: "Ако Радев не подмени държавната администрация, обсебена от ГЕРБ и ДПС, ще се тъпче на едно място": Анализ

Какви са идеите?

Според предложените от ДБ промени в Закона за администрацията в следващите четири години държавната администрация ще се намалява с най-малко по 5% на година. Освен това се въвежда изискване два пъти годишно да се публикуват данни за общата щатна численост на министерствата и административните структури към всеки министър, заетите щатни бройки, както и общия брой на пенсионираните служители.

В мотивите към законопроекта са приложени различни данни за сегашното състояние на администрацията, но междувременно излезе докладът за 2025 г., който е с по-актуални данни. Според тях, щатната численост на администрация е 145 623 бройки - 108 387 в централната администрация и 37 236 в териториалната.

Нивата са съвсем близки до 2024 г., когато общата численост е била 145 802, макар че в мотивите към законопроекта си ДБ дават и по-голямо число - 151 465 души към 30 септември 2024 г., пише "Сега". През 2025 г. незаети са били 12 348 бройки, като 5729 са останали незапълнени над 6 месеца. Незаетите места се сочат като резерв за икономии в бюджета. Парите за тях обикновено се използват за завишаване на заплати и бонуси, както се и случи при публичния скандал с данните, оповестени именно от "Да, България", за огромните суми, които получават чиновници в немалко държавни дирекции и агенции.

В промените е включено и задължение да се изготвят годишни или многогодишни програми за администрацията с формулирани ясни цели, изисквания за тяхното постигане и мерки за оптимизиране на дейността й.

Ивайло Илиев
