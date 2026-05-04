"Справедливост, а не прегрупиране на стари джуджета в нови ресторанти": Кабинетът "Гюров" спаси 400 милиона по ПВУ за антикорупция

"Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса - време и пари. Когато приехме управлението в края на февруари, обратното броене по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Не прежалихме 400 милиона евро, които бяха отписани от предишната власт. Днес можехме да получим безвъзвратно "не" за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Тези пари бяха спасени!" Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг пред медиите с вицепремиера по управление на евросредствата Мария Недина по повод успешния край на преговорите с Европейската комисия за изтегляне на срока за изпълнение на реформите, нужни за третото плащане по ПВУ.

По думите му след денонощни преговори вицепремиерът Недина и нейния екип са успели да променят срока, а с него и крайния изход. "Кабинетът се пребори с много рядко явление - време, което не беше изгубено, а върнато. Имахме две задачи - да подадем искане за четвърто плащане и да спасим половин милиард евро по второто и третото плащане. Това са пари, които бяха блокирани задари политическата неохота на управляващите за борба с корупцията. Направихме и двете - поискахме 900 милиона евро по четвъртото плащане. Когато правителството работи с воля и решително, страната ни все още може да изпълнява срокове", каза още премиерът.

Нови джуджета или реална антикорупционна политика?

Гюров прехвърли топката и към следващия редовен кабинет на бъдещият премиер Румен Радев, който се очаква да встъпи в длъжност до дни:

"Следващият въпрос е към новите управляващи - отсрочката, която получихме, е с ясна задача към новото управляващо мнозинство. Не нова табела на нова сграда, а нова Антикорупционна комисия, както и независима, истинска и така нужна борба с корупцията у на. И независимо разследване на главния прокурор, а не прегрупиране, стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Екипът на вицепремиера Янкулов подготви тези два законодателни текста, те бяха одобрени и гласувани от правителството и са там, където често свършват добрите намерения - в деловодството на парламента. Надявам се да не чуем старите оправдания", обясни още Гюров.

Какво касаят реформите?

По думите на вицепремиера Мария Недина договорения срок е изместен от 4 май с цел достатъчно налично време за новата власт да извърши нужните законодателни промени в пленарна зала. На практика реформите са преместени, както следва:

реформата за антикорупционната комисия - 257 милиона евро - от второ и трето плащане отиват към към четвърто и пето плащане;

разследването на главния прокурор - 109 милиона евро - от трето плащане към пето плащане, т.е. вече до 31 август 2026 г.

Недина уточни още, че няма сигнали от страна на Еврокомисията за каквито и да било повече отлагания или предоговаряне на срокове. Припомняме, че това са поредните преговори с Брюксел от страна на поредно българско правителство в последните две години. По данни на Actualno.com обаче всички реформи по всички видове плащания са с краен срок именно края на август - дотогава дори и вече започнати проекти или реформи, но незавършени към тази дата, няма да бъдат финансово обезпечени от ЕК, а ще следва да бъдат покрити от държавата.

