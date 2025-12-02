"Не само срещу бюджета, а и срещу корупцията": Протестът влезе в чуждестранните медии (СНИМКИ)

Огромният протест против Бюджет 2026 и настоящото правителство, който се проведе в различни градове в цялата страна на 1 декември, беше отразен и от западни медии. Сериозното количество протестиращи, изпълнили "триъгълника на властта", както и погромите на хулиганите, които се задействаха в тъмните часове на първия декемврийски ден, не бяха пропуснати от някои от най-уважаваните медии по света.

Хиляди срещу Бюджет 2026, сблъсъци с полицията

"На 28 ноември, след подобни протести, малцинственото правителство на Росен Желязков обеща да внесе отново проектобюджета за 2026 г. в парламента, за да даде повече време за консултации с опозиционните партии, синдикатите и работодателските организации. Парламентарна комисия вече беше одобрила проектобюджета на първо четене на 18 ноември", пише Reuters и допълва:

"Опозиционни партии и други организации заявяват, че протестират срещу намеренията на правителството да увеличи осигурителните вноски и данъка върху дивидентите, за да финансира по-високи разходи, както и срещу корупцията в държавата. Около половината българи се противопоставят на приемането на еврото, опасявайки се, че то ще засегне суверенитета на страната и че търговците ще използват преминаването от лева към общата валута, за да повишат цените."

Порталът Yahoo!x също обръща внимание на случващото се в страната ни и пише следното: "Мирното шествие в София прерасна в насилие, когато десетки хиляди българи протестираха срещу проектобюджета на правителството за 2026 г. Първоначално мирната демонстрация прерасна в скандиране на "Оставка" от страна на младите протестиращи, които изискваха ревизия на бюджета.

Няколко дни по-рано правителството оттегли проектобюджета след подобни протести и обеща да поднови диалога с работодателите и синдикатите."

Не само срещу бюджета

Според "Deutsche Welle" протестите са не само срещу бюджета за догодина, но и срещу корупцията.

"В центъра на София демонстрантите изпълниха огромния площад пред сградата на Народното събрание. Един от организаторите на митинга посочи пред Българската телеграфна агенция (БТА), че присъстващите са около 50 000 души. Те скандираха "Оставка!" и пееха и танцуваха, развявайки български и европейски знамена.

Протестиращите прожектираха думите "Оставка" и "Мафия" върху правителствените сгради около площада и носеха два големи транспаранта с надписи: "Generation Z is coming" и "Young Bulgaria without the mafia", пише немската медия.