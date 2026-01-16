"Ние първи надигнахме глас от площадите за явлението, което се задава": АПС върна веднага третия мандат на Радев

Третият проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-ото Народно събрание се провали, след като от парламентарната група на "Алиансът за права и свободи" получиха и веднага го върнаха като неизпълнен. "Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата група. АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове са подлагани на натиск и до днес. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство, и срещу всеки опит на користни политици да насаждат етническо напрежение, за което няма никаква почва у нас и което обслужва техните тяснопартийни интереси", обяви президентът Румен Радев по време на връчването на папката в петък.

От своя страна лидерът на парламентарната група на "Алианса за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков благодари за жеста и оценката за тяхната "упорита съпротива срещу явлението превзета държава". От името на групата той подчерта, че това е отговорно предизвикателство. "Извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има своите сензитивни усещания за това какво чухме на площадите през декември и какво съпреживяхме заедно там. Ние първи надигнахме глас пак от площадите преди година и половина за явлението, което се задава. Когато разбрахме, че тази оценка е вече общонационална, бяхме редом с хората на площадите. Връщаме третия мандат неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, демократични избори", каза той, след което върна празна папката.

"Отиваме на избори", обяви лаконично Радев на финала на церемонията пред медиите и покани представителите на АПС да останат на разговори извън камерите.

Символики и бъдеще

Любопитното е, че третия мандат бе връчен и върнат на 16 януари 2026 г. - точно година след клетвата на кабинета "Желязков" пред 51-ото Народно събрание.

Оттук насетне сроковете и политическия тайминг ще се определи изцяло от държавния глава. Според конституционната процедура след неуспешното изпълнение на трите проучвателни мандата на практика животът на настоящата легислатура на парламента се изчерпва и се пристъпва към процедурата по съставяне на служебен кабинет и насрочване на дата за предсрочни парламентарни избори. Двата акта се случват едновременно с един и същ указ на президента и следва да се случи точно два месеца преди датата на изборите.

Докато настъпи този момент обаче президентът ще проведе разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер от т.нар. "домова книга" и ще възложи мандат за съставяне на служебно правителство и проектосъстав на служебни министри на този, който се съгласи да изпълни мандата.