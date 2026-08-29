Никой не е бил спиран да е близо до Румен Радев, хората общуват свободно с него (ВИДЕО)

От правителствената инфомационна служба разпространиха до медиите позиция относно инцидента с Гергана Петрова по време на посещението на премиера в Струмяни. В позицията се казва следното: "Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба напомня: При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности".

Гергана Петрова също е близо до Радев

Снимка: БГНЕС

"От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да са ограничения.

Още: Евтин цирк с псевдоинфлуенсърка и медийни квачки: Депутат от управляващите за ареста в Струмяни

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля".

Още: "Видяхме премиера с бялата риза, но нещата тръгнаха накриво": Николай Денков за напрежението в Струмяни