Как е трябвало да действа полицията в Струмяни: Говори бивш вътрешен министър от ГЕРБ

Заместник-председателят на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Даниел Митов коментира случая със задържаната журналистка в Струмяна и каза как е трябвало да действа полицията в случая. Думите му идват на фона на официалното обяснение, че Гергана Петрова се опитала да влезе в „специално обособена за журналисти зона“, не представила лична карта и журналистическа карта, служителите на НСО повикали МВР и тя била „принудително отведена“ в районното управление, а по-късно й съставили предупредителен протокол и акт, след което я освободили.

Според него официалното обяснение за задържането не успокоява, тъй като преведено от административния език означава, че заради жена без документ за самоличност са били задействани НСО, МВР и районното управление.

Как е трябвало да действа полицията?

"Ако тя не е имала право да влезе в определена зона, просто не я допускаш. Ако трябва да установиш самоличността ѝ, разговаряш с нея, разясняваш последиците и извършваш справка. Ако е извършено нарушение, съставяш акт по установения ред", посочва Митов.

По думите му обаче официалното обяснение не твърди, че жената е проявила насилие, заплашила е някого или да е създала непосредствена опасност.

"Тогава защо се е стигнало до принудителното ѝ отвеждане? Как точно е „нарушила обществения ред“? И защо ситуация, която е могла да приключи за няколко минути с нормален разговор, е превърната в полицейска акция?", пита още бившият министър на вътрешните работи. ОЩЕ: След ареста на журналистка при посещение на Радев: Бой за мъж от пътен полицай отново в Струмяни? (ВИДЕО)

Деескалацията

Митов обръща внимание на най-важното - деескалацията.

"Деескалацията не е слабост и не е любезност по желание. Тя е основен белег на професионалната полицейска работа. Задачата на полицая не е да спечели спор с гражданина, а да намали напрежението, да разясни закона и да използва най-леката достатъчна мярка.

Професионализмът не е да покажеш колко лесно можеш да принудиш един гражданин да се качи в полицейски автомобил. Той е да разрешиш ситуацията, без да се налага да го правиш.

Особено нелепо звучи оправданието със „специално обособената зона за журналисти“. При посещения в малки населени места, включително при бедствия, премиерът не трябва да бъде превръщан в музеен експонат, ограден от журналистите и гражданите със специални кордони. Бедствието не е фон за правителствен пиар. Журналистите не са заплаха за сигурността, а гражданите не са препятствие пред добре режисирания кадър.

Когато една власт изгражда все по-широки охраняеми зони около себе си, пространството за неудобни въпроси обикновено става все по-тясно.

Официалното обяснение удобно мълчи и за Пламен Атанасов. По наличната информация той е отведен, защото не продължил направо, а завил надясно и така не изпълнил полицейско разпореждане. Бил ли е предупреден? Създал ли е реална опасност? Защо случаят не е приключил с разяснение, предупреждение или акт? Или в днешното МВР общественият ред се измерва с броя на отведените в районното?

Министър Иван Демерджиев дължи отговор кой е разпоредил този режим на действие, давани ли са указания служителите да възприемат гражданите като заплаха и защо не е приложен основният професионален принцип на деескалацията.

Дължи отговор и защо старши комисар Илия Тупаров все още не е освободен като директор на ОДМВР в Благоевград.

Той носи непосредствената управленска отговорност. Ако е разпоредил подобен подход, не трябва да заема поста. Ако не може да контролира служителите си, също. А ако указанията са дошли от по-високо, министърът трябва да поеме собствената си отговорност.

Все по-ясно се вижда стилът на това правителство. Гражданите са риск, журналистите са нежелано присъствие, а полицията се превръща в буфер между властта и обществото. Това не е силна държава, а власт, която компенсира липсата на авторитет с кордони и принуда.

За финал да си кажем, че правата на гражданите не са административно неудобство, а деескалацията не е слабост. Те са белезите на професионалната полиция и демократичната държава", пише още Митов. ОЩЕ: ГЕРБ скочи на Радев: Кой нареди ареста на граждани в Струмяни?