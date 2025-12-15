Финландия кани на среща България и другите страни от източния фланг на НАТО заради заплахата Русия (ВИДЕО)

Група страни от Европейския съюз, разположени най-близо до границите на Русия, планира да започне работа тази седмица по конкретни мерки за укрепване на отбранителните способности, защото Москва представлява твърде голяма заплаха. Това съобщи финландският премиер Петери Орпо, наричайки Руската федерация "войнствен източен съсед". В интервю за финландската телевизия той отбеляза, че свиква среща на върха „Източен фланг“ в Хелзинки на 16 декември.

Тя има за цел да постигне споразумения за сътрудничество в развитието на отбранителните способности и да формира обща позиция в рамките на ЕС за тази група страни.

Кои участват?

В срещата на върха ще участват лидерите на Швеция, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България.

"Русия е заплаха днес, утре и в далечното бъдеще. Най-голям натиск се упражнява върху източните граници на Европа", заяви финландският премиер.

Групата иска да кандидатства за финансиране от ЕС

Групата планира да кандидатства за финансиране от ЕС, което да се използва за отбранителните нужди на източния фланг, включително засилване на граничната сигурност, противовъздушната отбрана, откриването и противодействието на дронове и развитието на сухопътните сили, добави Орпо, цитиран от Bloomberg.

Междувременно Финландия ще закупи от САЩ модерни ракети „въздух-въздух“ със среден обсег AIM-120D-3 (AMRAAM).

Финландският президент Александър Стуб, който е един от най-големите поддръжници на Украйна в световен мащаб, също даде интервю. Той заяви, че Русия е "най-голямата заплаха за Европа и всъщност за целия западен свят".

"Русия се опита да ни нападне по време на Зимната война (1939-1940 г. - бел. ред.) и "Войната за продължение" (1941-1944 г. - бел. ред.). Ние бяхме единственият съсед на Русия, който успя да запази истинската си независимост. Загубихме десет процента от територията си", подчерта Стуб.

