Николай Денков разкри може ли Радев да им е партньор, включи и Крум Зарков

Ние влязохме в политиката заради проблемите с корупцията. Ние сме различни от всички останали – Кирил Петков и Лена Бориславова са с дела, Благомир Коцев прекара няколко месеца в ареста. За разлика от другите ние имаме реални действия по тези въпроси. Ние не искаме Румен Радев да каже, че ще се бори с корупцията, а да каже кои са лицата и как ще се бори. Нека да видим следващите му стъпки. Виждаме, че навсякъде има чувство на безнаказаност – всеки може да вземе грешно решение и да не носи отговорност. Това каза съпредседателят на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че е много рано да се говори за коалиция с Радев. От думите му стана ясно, че вероятно ще има теми, по-които ще са на едно мнение.

По думите му единственото антикорупционно действие на Румен Радев е назначението на Асен Василев и Кирил Петков. "Осем пъти призоваваме да се гласува за обществени конкурси за търгове за лекарства, за да имаме по-ниски цени. Да сте чули президентът да каже, че това трябва да бъде поправено? Искаме да чуем дали Радев е готов да приеме нашето предложение, което гласи, че ако България бъде осъдена от Европейския съд по правата на човека, магистратът, допуснал грешка, трябва да заплати поне 50% от компенсацията", заяви Денков.

Съпредседателят на ПП-ДБ обясни, че има общи стратегически промени, като например отпушването на работата на ВСС, по които биха могли да работят заедно с Радев.

Според Денков лидерът на БСП е възможен партньор на ПП-ДБ. "Крум Зарков е доказал своите принципи, ако влезе в парламента, ще бъде възможен вариант за обсъждане на общи приоритети", каза той.

Според него сега трябва да убедят хората защо да гласуват за тях. „За мен е важно да гласуват за нас, заради това, което предлагаме“, подчерта той.

Денков припомни, че когато са сключили споразумение с ГЕРБ и са направили правителство, са успели да постигнат няколко неща, които са променили живота на хората. „Но те казаха, че не могат да ни простят за тази коалиция с Борисов и Пеевски и затова сега не мога да вляза в тази хипотеза“, поясни той.

„Ние слагаме на масата нашите приоритети и ще настояваме за тях“, обясни той.