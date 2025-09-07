Войната в Украйна:

Някой ревнува, че не е поканен: Дончев за напрежението около визитата на Зафиров в Китай

07 септември 2025, 20:04 часа 347 прочитания 0 коментара
Някой ревнува, че не е поканен: Дончев за напрежението около визитата на Зафиров в Китай

Напрежение не е създавано от правителството, а от ревност, че някой не е бил поканен, коментира вицепремиерът Томислав Дончев в предаването "120 минути" по бТВ във връзка с посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин. Той подчерта, че Китай е „цивилизация, а не просто държава“ и България трябва да търси нови икономически възможности там. Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.

На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: „Това е друг въпрос“. ОЩЕ: Дора Янкова разказа с кого Зафиров е бил на една маса в Китай

Инвестицията в "Райнметал"

Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн „Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.

„Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът. Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.

Според Дончев най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници. „Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев. Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери. ОЩЕ: Дончев обясни как България ще финансира дяловото си участие с "Райнметал"

Мироопазваща мисия в Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема. Той подчерта, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Томислав Дончев Китай Атанас Зафиров мироопазващи сили война Украйна райнметал
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес