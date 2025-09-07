Някой ревнува, че не е поканен: Дончев за напрежението около визитата на Зафиров в Китай

Напрежение не е създавано от правителството, а от ревност, че някой не е бил поканен, коментира вицепремиерът Томислав Дончев в предаването "120 минути" по бТВ във връзка с посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин. Той подчерта, че Китай е „цивилизация, а не просто държава“ и България трябва да търси нови икономически възможности там. Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.

На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: „Това е друг въпрос“. ОЩЕ: Дора Янкова разказа с кого Зафиров е бил на една маса в Китай

Инвестицията в "Райнметал"

Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн „Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.

„Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът. Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.

Според Дончев най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници. „Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев. Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери. ОЩЕ: Дончев обясни как България ще финансира дяловото си участие с "Райнметал"

Мироопазваща мисия в Украйна

Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема. Той подчерта, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.