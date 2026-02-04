"Станало е пущинак": Караджов отрече частен интерес за решението за остров Св. Св. Кирик и Юлита (ВИДЕО)

Вицепремиерът и министър в оставка Гроздан Караджов отрече частен интерес да е свързан с решенито за разделянето на острова Св. Св. Кирик и Юлита край Созопол между Министерството на културата и Министерството на транспорта и съобщенията. Думите му дойдоха във връзка с петицията, която призовава за незабавна отмяна на въпросното решение и след твърденията за тежък опит за грабеж в "12 без 5".

Министърът показа снимки и обясни, че този остров е прехвърлен преди 15 години от Министерство на транспорта към Министерство на културата. "От тогава насам е станало пущинак", добави още Караджов. Той нарече условията на острова не просто срамни, а трагични.

Той предупреди, че най-лошото е, че кейовата стена и местата за пристан на корабите не могат да се използват и са са станали опасни, защото за 15 години са се разрушили.

"Няма никаква законова възможност Министрество на културата да оправя кейови и стени и да стопанисва подобни пространства", уточни още Караджов. ОЩЕ: Тежък опит за грабеж в "12 без 5" на о-в Св. Св. Кирик и Юлита: Вместо център за култура - незаконни казина

Стопанисването на бреговата ивица

Караджов е на мнение, че е трябвало тази брегова ивица и прилежащата към нея земя да си останат към Министерството на транспорта и специализираното предприятие, което е упоменато поименно в закона да си влезе и да си ги изпълнява.

"С това решение ние връщаме точно това положение - държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" да поеме кейовата стена и прилежащата зона за обществен достъп и да ги превърне в онова, което вече са превърнати редица подобни кейови пространства в България", добави още транспортният министър и даде пример с Марината в Бургас.

Целта на острова се запазва

Министърът обясни, че сега няма къде и самото корабче на археолозите да домува.

"Трябва някой да оправи тази инфраструктура. Решението е изцяло законосъобразно и е за публичанта дъжравна собственост. Няма нищо общо с никакъв частен интерес и не се предвижда да се отнема достъпа по път на никого. Напротив решението изрично пише, че се запазва. Не променяме целта и начина на използване на острова за музей за подводната археология", добави още Караджов. ОЩЕ: Вицепремиер: Остров Св. Кирик и Юлита ще поеме туристическото корабоплаване край Созопол