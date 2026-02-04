"Точка за Борисов": Радостин Василев заговори за края на лидера на ГЕРБ (ВИДЕО)

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев намекна за край на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в политиката. Пред медиите в парламента той коментира вчерашното му участие в "Лице в лице" по бТВ, в което той обясни, че е имал договорка с ИТН и "Възраждане" за намаляване на секциите извън ЕС. "Хубаво е днес Костадинов да го питате каква е тази уговорка. Накрая Борисов каза точка, нали помните. Еми - точка за Борисов", заяви лидерът на МЕЧ пред медиите в парламента във връзка

Екзотичното предложение на ГЕРБ

Василев коментира и екзотичното предложение на ГЕРБ към президента Йотова, а именно да си избере някой от всички 239 депутати, за да го изберат за председател на парламента, с което да попадне в "домовата книга", измежду която Йотова може да избере служебен министър-премиер.

"Мисля, че това е гавра с Рая Назарян, извършена пред Рая Назарян от Деница Сачева. Ако те са си намислили примерно Лъчо Мозъка да стане служебен премиер, или Пламен Тачев от Плевен, който си купува 5000-6000 гласа на избори, или Христинка от село от ИТН, която никога няма да я чуете да се изказва, да го кажат", заяви Василев.

"Величие" да се прибират около огъня"

"Време е да се прибират около огъня в "Исторически парк" и тази "Одисея", която направиха със себе си и с държавата да приключи", каза Радостин Василев по адрес на "Величие", а повод за думите му е гласуването на формацията срещу изслушване на здравния министър относно закриването на болница във Варна с детско хирургично отделение.

"Величие" отново не са разбрали как да гласуват. Отново някой се бил объркал вътре. Те са по принцип объркани още с пристигането си в парламента и поискаха прегласуване", добави още Василев.

Защо сметките за ток на българите са двойни?

По думите му ГЕРБ, "Ново начало", Тошко Йорданов и БСП не са искали да се пита министъра за високите цени на тока. Той е възмутен от Кирил Добрев и Драгомир Стойнев защо са гласували против изслушването на министъра на енергетиката защо цените на електроенергията са двойни.

"Това е най-малкото, което един парламент може да направи. Да пита министъра защо цените са двойни. Кого да попита парламентът? Няма кого, това е изпълнителната власт", добави още Василев.

