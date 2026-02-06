Петкова предизборно: Правителството приключи пълната интеграция на България в ЕС

"Ние изпълнихме всички критерии за членство в еврозоната, така че България приключи своя етап на пълна интеграция към Европейския съюз", каза в Търговище министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова. Тя бе категорична, че направеното от правителството, съставено с мандата на политическа партия ГЕРБ, е дало възможност България да влезе в еврозоната.

“Това, което направи нашето правителство, е настина ключово: успяхме да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост. Към декември 2025 г. са разплатени близо 2,3 млрд. евро. Сами виждате какъв е ефектът от инвестициите, от реформите, от мерките, които се правят, въз основа на този План за възстановяване и устойчивост”, твърди Петкова. Тя пропусна да отчете обаче оставащите 2,5 милиарда евро за България, които трябва да бъдат усвоени с краен срок до август, а политическата воля за това е колеблива - Краят на Плана за възстановяване наближава: 2,5 милиарда евро чакат избори, служебна власт и тежки реформи.

По нейните думи правителството в оставка е направило всичко в интерес на България и българските граждани. “Пожелавам на всяко следващо правителство за 11 месеца управление да постигне такива по значение резултати, каквито постигна правителството Желязков”, допълни Теменужка Петкова.

Тя припомни, че в неприетия проект на Закон за бюджета за 2026 г. са били предвидени редица мерки, свързани с развитието на българските общини и българските региони. “За съжаление, този проект на Закон за бюджета не беше приет. Знаете, колеги от опозицията определиха този бюджет като вреден”, каза тя.

По отношение на бюджета Петкова бе категорична, “че в момента, в който служебното правителство поеме своя пост и своите отговорности, те вече ще преценят как да действат”.

Министърът на финансите в оставка бе в Търговище, за да се запознае с напредъка при изпълнението на обекти, финансирани по различни програми. Теменужка Петкова разгледа дейностите на терен заедно с кмета Дарин Димитров и секретаря на общината Христалина Халачева.

