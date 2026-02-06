Председателят на ЦИК: Сезирахме прокуратурата за изборна измама и ни направиха забележка

„Всички трябва да работим като една добре смазана машина на предсрочните парламентарни избори и ако се допускат нарушения на изборния процес, да бъде наложена съответната санкция“. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова пред БНТ. Още: "Машини, които никой не е виждал": Експерт алармира за рискове с изборното законодателство

От думите на Нейкова стана ясно, че ЦИК изпраща сигнали до прокуратурата за нарушения на изборните правила - само че невинаги обратната връзка е адекватна. „Ще си позволя без много конкретика – имахме случай, в който на ЦИК ѝ беше направена забележка от постановление на прокурор, че сезираме държавното обвинение за нарушение на изборния процес“, посочи Камелия Нейкова.

Тя е на мнение, че още, че сканиращите устройства са едно добро технологично решение. Трябва да бъдат тествани как работят, за да не бъдат въведени непосредствено преди предсрочните избори, призова Камелия Нейкова.

Промените в Изборния кодекс и как ще гласуваме?

Снимка: БГНЕС

Тя обясни, че решението, което взе Народното събрание, е политическо решение за ограничаване изборните секции до 20 на брой в държави извън ЕС. „Досега имаше ограничения в дипломатическите и консулските представителства и сега от вчера секциите са 20. Не бих искала да коментирам кое е правилно и кое не, защото ще бъда обвинена в това, че заемам страна за една или друга парламентарна група“, подчерта Нейкова. Тя смята, че ще има струпване пред някоя от избирателните секции в чужбина заради желанието на българските граждани да гласуват.

ЦИК са искали опростяване на протокола на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК), но не е било прието от парламентарните групи.

Председателят на ЦИК подчерта, че има изборни правила, но те се нарушават. Камелия Нейкова смята, че няма липсващи бюлетини.

Камелия Нейкова призова партиите, които ще предлагат членове за СИК, да не ги подменят в последния момент.

