Нов сезон и нови изборни промени: ИТН поискаха 100% машинен вот и изчистване на списъците

"Безсилието на опозицията най-ярко пролича през невъзможността да използват най-силното си оръжие - вота на недоверие. Редицата им аргументи досега бяха толкова несъстоятелни, че хората от едната страна виждат безслислени тези, а от другата виждат постигнати резултати. Когато дойде време за следващия бюджет, ще настояваме той да е максимално балансиран, за да се излекуваме заедно от некадърността на Асен Василев, която той ни завеща."

Това обяви депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов в декларация от парламентарната трибуна в началото на есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание. Той изрази прогноза, че и предстоящият пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" на тема "завладяната държава" ще завърши неуспешно.

Балабанов изреди и какво вижда като резултати: приемането на всички закони, които бяха важни по Плана за възстановяване, запазването на ниски цени на електричеството, а не излизане на свободния пазар, защитата на българския интерес по темата Северна Македония и привличането на инвестиции. "Редица закони и конкретни мерки, приети от правителството и мнозинството, докато едни заливаха с боя сгради в София, други посрещаха изгрева с белите вълци, трети бореха корупция с корумпирани кметове и общински съветници", обобщи Балабанов.

Заявки за нови изборни промени

По думите му от ИТН си поставят като основен приоритет завършването на законодателни инициативи по нови изборни промени - премахването на мъртвите души от Изборния кодекс и въвеждане на 100% машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства. ИТН няма да се откажат и от "улесняването на участието в национални и местни референдуми", както и други промени - без да доуточняват.

