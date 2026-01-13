Нови машини на гласуване от "Пеевски и Борисов": Как ще "освинят" изборите - отговор от Божанов (ВИДЕО)

Оптични скенери, това е тактически ход на Борисов и Пеевски, с който да кажат: "Ето, като толкова искат машини, ще има машини. Но тези машини първо са много по-съществена промяна - не са нещо, което вече познаваме. По-важното - те запазват всички схеми за манипулиране и купуване на гласове". Това заяви лидерът на "Да, България" Божидар Божанов предвид обявения нов протест от ПП-ДБ пред Народното събрание (сградата на бившия Партиен дом в София) - ОЩЕ: "Продължаваме промяната - Демократична България" свика протест за 100% машинен вот

Каква е промяната, която се готви от доскоро властимащите под формата на законопроект? Обяснението на Божанов: "Връща се индианската нишка, която в балканските държави се нарича български влак. Това е когато се вкарва една попълнена бюлетина, след това се изкарва непопълнена и така си върви купуването на гласове със стопроцентова гаранция, че всеки купен глас е правилен, а не е объркан".

Защо ще стане така с т.нар. машини на Пеевски и Борисов - защото щял да се поставя само един печат на бюлетините, според обяснението на Божанов. С желанието си да вкарат такива скенери, те искат купуването на гласове да продължи, убеден е той:

Какво обясни за готвената промяна изборният експерт Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК - научете: "Ала-бала" с машините, принтери и тъмни стаи: Стоил Цицелков за неизвестните на изборите (ВИДЕО). В профила си във Facebook той беше изключително остър: "Хартията щяла да се сканира с оптични скенери. Без реални тестове. Без пилотни проекти. Без независим одит. Ударно и силово, както се прави, когато целта не е честен процес, а контрол. Поведение, което повече прилича на мутренски подход, отколкото на законодателна политика. Тези промени идват неслучайно. Те са продиктувани от страх. От посоката на общественото развитие. От ниските прогнози дори на казионните социологически агенции. Това е пореден нагъл опит да се завземе самият механизъм, по който излъчваме своите представители".

Божанов написа във Facebook друго: "Как се въвежда изцяло нов вид машини за два месеца? Или се въвежда зле на принципа "в мътна вода риба се лови най-лесно" с всички изборни измами, или не се въвежда изобщо и към средата на март ЦИК казва "не може да стане, затова - 100% хартия". Win-win за Пеевски и Борисов. Lose-lose за избирателите".