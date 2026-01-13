Икономист: Работещите от трети страни у нас подбиват заплатите на българите

Може ли недостигът на работна сила в страната да бъде преодолян с внос на служители от трети страни и трябва ли България да увеличи квотите за чуждестранни работници в предприятията, каквото намерение имат от правителството в оставка? Темата е дискусионна, а последната ѝ част вече е качена за обществено обсъждане с предложени промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Какъв ефект обаче постига до момента вносът на работници от далечни страни, доклад по тези въпроси публикуваха днес от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

„Този внос по-скоро задълбочава, отколкото да решава проблемите на пазара на труда у нас. Забелязват се принципи на на практика заместваща трудова миграция. Това какво ще рече - че работниците, които се внасят от трети страни заместват местните работещи“, заяви икономистът Георги Вулджев от ЕКИП в предаването „Интервюто на деня“ по bTV.

По думите му данните на НСИ сочат ясно – до второто тримесечие на 2025 г. има най-сериозен спад като брой заети именно в секторите, в които се внася най-много труд от трети държави, а дефицитът на кадри расте.

На въпрос как това влияе на заплатите, той уточни: „Най-малкото влияе заплатите в тези сектори да растат с по-бавни темпове. Ако това не се случваше, нямаше в данните да виждаме такива признаци за заместване на постоянно пребиваващото население в тези сектори, където има и най-голям внос“. „Данните със сигурност сочат това - че има подбиване на заплатите на работещите български граждани“, категоричен беше той.