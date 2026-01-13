Прокуратурата на Южна Корея иска смъртно наказание за бившия президент

Прокурори в Южна Корея поискаха бившият президент Юн Сук Йол да бъде осъден на смърт, ако бъде признат за виновен за неуспешния си опит да въведе военно положение. Съд в Сеул изслуша заключителните пледоарии по делото срещу Юн, по което той е обвинен, че е бил „ръководител на въстание“. Обвинението произтича от опита му през декември 2024 г. да наложи военно управление в Южна Корея — действие, което продължи само няколко часа, но хвърли страната в дълбока политическа криза. Впоследствие той беше импийчнат от парламента и задържан, за да бъде изправен пред съда.

Юн отрича обвиненията срещу себе си, като твърди, че обявяването на военно положение е било символичен жест с цел да привлече общественото внимание към злоупотреби на опозиционната партия. Ръководенето на въстание — най-тежкото обвинение срещу него — се наказва със смърт или доживотен затвор, а според южнокорейското законодателство прокуратурата е длъжна да поиска едно от двете наказания при подобно престъпление.

Южна Корея не е извършвала екзекуции от близо 30 години. През 1996 г. бившият военен диктатор Чон Ду-хван беше осъден на смърт за завземането на властта чрез военен преврат през 1979 г., но по-късно присъдата му беше заменена с доживотен затвор, предаде Би Би Си.

Прокурорите по делото срещу Юн твърдят, че макар при опита за въвеждане на военно положение да не е загинал никой, намеренията му не са били по-малко насилствени. В съда беше разпитан военен командир, който свидетелства, че Юн е разпоредил ареста на народни представители. Като доказателство беше представена и бележка, изготвена от един от организаторите на плана за военно положение — бивш военен офицер — в която се съдържа предложение за „ликвидиране“ на стотици хора, включително журналисти, профсъюзни активисти и депутати.

Процесът срещу Юн за въстание е обединен с делата срещу още двама високопоставени представители на неговата администрация — бившия министър на отбраната Ким Йон-хюн и бившия началник на полицията Чо Джи-хо. Присъдата и евентуалното наказание за Юн и останалите обвиняеми, ако бъдат признати за виновни, се очакват на по-късна дата, като широко се предполага, че това ще стане през февруари.

Юн е задържан от месеци и е изправен пред няколко наказателни дела. Миналия месец прокуратурата поиска 10-годишна присъда лишаване от свобода за него по обвинения в възпрепятстване на правосъдието и други престъпления, свързани с опита за въвеждане на военно положение.

