Александър Симов: Борисов не позволи на Желязков да бъде премиер

„Влязох в партия, която се разкъсваше от скандали и ако някой път я видя без скандали, ще си кажа, че някой е подменил - дошли са извънземните и са ги подменили. В кръга на шегата. Спорът на пленума беше не дали да има конгрес, а кога да се проведе“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV за процесите в БСП журналистът Александър Симов.

Той изрази притеснение, че целият конгрес ще се превърне в лидерска битка. „Винаги се получава така, че тези битки имат сапунен характер, стават остри, емоционални и всичко останало. И това на практика ще попречи на БСП да се мобилизира за изборите“, посочи той.

„И още един парадокс, който лично на мен ми направи впечатление. От една страна целият пленум единодушно гласува позитивна оценка. И в следващия момент казват, „ама давайте сега председателят да си подаде оставката, да поискаме оставката на председателя“, посочи Александър Симов.

Според него БСП е „заплашена за пореден път да се отдаде на любимият си спорт - да се рита по кокалчетата, когато трябва да се мобилизира“. „Много хора си представят, че смяната на лидера едва ли не ще подпише някакъв нов живот на БСП“, отбеляза още журналистът.

Политологът Петър Чолаков заяви, че БСП се намира вече в политическата периферия и въпросът за тях е по-скоро на кого биха партнирали. „БСП има достатъчно синини по гърба от нелоялно партньорство в рамките на това управление. Ако трябва да бъда честен, не ангажирам абсолютно никого с моя извод - това беше едно управление с Бойко Борисов на шията. И честно казано, това, че Бойко Борисов не позволи за нито един момент правителството да покаже някаква самостоятелност, беше основният воденичен камък“, посочи Александър Симов. „Борисов никога не позволи на Росен Желязков да бъде премиер“, допълни още той.

Според него би било добре, ако БСП си спести следваща коалиция с ГЕРБ. „Наистина въпросът е за това кой с кого може да работи заедно. Иначе кой с кого ще враждува в българската политика е перманентно. Проект на президента Радев - това е голямата тема“, заяви Петър Чолаков.

„Радев има пред себе си много отворени врати и много валенции. Защото като играч е показал, че може да бъде изключително гъвкав. Ако се реализира такава политическа формация, би могло да се формира някак следващото управление. Аз така го виждам. Другите варианти ми изглеждат, честно казвано, към настоящия момент доста трудни“, коментира политологът. По думите му президентът Радев от началото на първия си мандат досега е демонстрирал доста голяма последователност.

