Как да организираме кухнята така, че всичко да ни е под ръка

Добре организираната кухня улеснява ежедневното готвене, спестява време и прави пространството по-приятно за използване. Когато всичко е под ръка, приготвянето на храна става по-бързо и по-интуитивно. Много кухни обаче изглеждат подредени само на пръв поглед, но в реалност хаосът се крие в шкафовете и чекмеджетата. Как да създадете практична кухня, в която всичко е там, където ви трябва?

5 съвета за подреждане на практична и стилна кухня без дизайнери

Как да анализираме пространството и нуждите в кухнята?

Организацията започва с ясно разбиране на това как използвате кухнята. Всеки дом има различни навици: някои готвят ежедневно, други – рядко; някои имат повече съдове, други – повече уреди. За да създадете логична подредба, огледайте пространството и определете кои зони използвате най-често.

Прегледайте всички шкафове и извадете вещите, които не сте използвали от месеци – те само заемат място и пречат на достъпа до важните предмети. Помислете и за това какво ви липсва: повече чекмеджета, по-удобен достъп до подправките, допълнително място за съхранение. Когато имате ясна картина, започнете да подреждате според реалните си навици, а не според това как „трябва“ да изглежда кухнята.

Зониране – най-ефективният начин да подредим кухнята

Зонирането разделя кухнята на функционални области, което прави всяко действие по-бързо и лесно. Например:

Зона за приготвяне – ножове, дъски, подправки, олио;

– ножове, дъски, подправки, олио; Зона за готвене – тенджери, тигани, дървени лъжици;

– тенджери, тигани, дървени лъжици; Зона за измиване – препарати, гъби, кърпи;

– препарати, гъби, кърпи; Зона за съхранение на храна – сухи продукти, консерви, контейнери.

Когато всяка вещ стои в своята зона, няма нужда да обикаляте из кухнята, за да намерите това, което ви трябва. Подредете най-често използваните предмети в по-достъпните зони, а сезонните или редките – по-нагоре или по-назад. Така кухнята започва да „работи“ за вас.

Какво да държим на плота и какво да приберем?

Претрупаният плот забавя готвенето и създава усещане за безпорядък. На плота трябва да остава единствено това, което използвате ежедневно – например кафе машина, ножове, буркан с прибори или дъска за рязане. Уредите, които използвате веднъж седмично или по-рядко, могат да се приберат в шкаф. Празното пространство на плота ви дава повече свобода за готвене и поддържа кухнята визуално подредена. Ако имате малка кухня, използвайте стената зад плота: релси за прибори, магнитни ленти за ножове или етажерки за подправки освобождават място и държат всичко под ръка.

Практични решения за подреждане на шкафове и чекмеджета

Шкафовете и чекмеджетата са „скритият потенциал“ на всяка кухня. Използвайте разделители за чекмеджета, за да подредите приборите, и поставете органайзери, които държат малките предмети на място. В шкафовете поставете по-високите предмети отзад, а по-ниските – отпред.

Можете да добавите допълнителни рафтове, метални поставки или кошници, които удвояват обема на шкафа. За тенджерите и тиганите използвайте вертикални стойки – така няма да се налага да вадите всичко, за да стигнете до едно дъно. Прозрачните контейнери за съхранение на храна улесняват откриването на продуктите и поддържат реда за по-дълго.

Вертикално пространство – как да го използваме максимално?

Стена, която изглежда празна, всъщност може да бъде идеално място за допълнително съхранение. Монтирайте рафтове, куки или релси в зоните, където често работите. Ако кухнята е малка, поставете шкафове, които стигат до тавана – горните рафтове могат да се използват за рядко използвани съдове или резервни продукти. Магнитните стойки, висящите кошници и компактните етажерки също помагат да превърнете вертикалната площ в полезно пространство. Дори вътрешната страна на вратите на шкафовете може да поеме капачки, подправки или кухненски принадлежности.

Малки навици, които поддържат ред и удобство всеки ден

Дори най-добре организираната кухня бързо се разхвърля, ако няма малки ежедневни навици. Винаги връщайте вещите на мястото им след употреба. Използвайте правило „едно влиза, едно излиза“ – ако купите нов съд, преценете дали стар не може да бъде премахнат. Почиствайте плота след всяко готвене и преглеждайте чекмеджетата поне веднъж месечно, за да извадите излишните предмети. Тези дребни действия поддържат реда без усилие и правят кухнята по-приятно място за работа.

Когато кухнята е подредена според навиците ви и всичко има своето място, готвенето става по-бързо, по-лесно и много по-приятно. С функционално зониране, умно използване на шкафчетата и редовни малки навици можете да превърнете дори най-малкото пространство в удобна и ефективна кухня, в която всичко е под ръка.