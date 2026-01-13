Войната в Украйна:

ЦИК отказа публично тестване на машините за гласуване

13 януари 2026, 17:27 часа 310 прочитания 0 коментара
Централната избирателна комисия (ЦИК) отказа да организира публично тестване на машините за гласуване, каквото поискаха депутатите от "Продължаваме промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Целта на предложението беше да се отговори на нарастващите политически атаки и съмнения около сигурността на машинния вот. Решението е взето на заседание на ЦИК с 12 гласа "против" и 2 "за". Искането на двамата депутати беше представено пред комисията от нейния член Любомир Георгиев.

По думите му Мирчев и Божанов аргументират предложението си с това, че в условията на силно политическо напрежение и целенасочена дезинформация около машините, публичната проверка е единственият начин да се покаже, че устройствата не могат да бъдат манипулирани. Георгиев дори предложи ЦИК да предприеме действия по организиране на подобно тестване, но мнозинството в комисията отхвърли идеята. Още: "Продължаваме промяната - Демократична България" свика протест за 100% машинен вот

Аргументите

Сред аргументите "против" доминира липсата на ясно разписана процедура. Според Красимир Ципов в искането не се посочва на какво правно основание и по коя нормативна рамка ЦИК би могла да организира подобна проверка. Сходна позиция изрази и Елка Стоянова, която заяви, че не вижда законово основание комисията да предприема такива действия. Още:  ИТН иска 100% машинно гласуване, но не със сегашните машини

Отказът на ЦИК идва ден след като Божидар Божанов публично настоя за открито и прозрачно тестване на машините. "Ако някой твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, нека дойде с експертите си и го докаже. Ако не - това говорене трябва да спре, защото е безотговорно", заяви той. По думите му от "Да, България" са изпратили писмо до ЦИК с предложение тестовете да се проведат публично, с участието на български и международни експерти, както и на всички политически сили, които поставят под съмнение надеждността на машинния вот.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
