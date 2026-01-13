Няма да повярвате как изглежда Джулия Робъртс преди наградите "Златен глобус" (СНИМКА)

Джулия Робъртс сподели забавен поглед от подготовката си преди церемонията по наградите "Златен глобус" 2026. Номинираната за "След лова" актриса публикува снимка в Instagram няколко часа преди очакваното си появяване на червения килим в Beverly Hilton в Лос Анджелис в неделя, 11 януари. На кадъра тя носеше маска за лице, върху която беше сложила маска за устни и очила. А към селфито написа "Pre Game!" (Преди играта).

Преди събитието Робъртс беше сред многото знаменитости, които се довериха на звездната козметичка Керен Бартов - тя също направи процедури на лица на водещи като Ана де Армас и Мила Кунис, номинирани като Кристен Бел и Робин Райт, както и на много други. Бартов, чиито продукти наскоро дебютираха в САЩ, използва няколко от тях по време на процедурите, пишат от "People".

Блясъкът, който Робъртс получи от процедурата, си личеше, като звездата сияеше на червения килим с характерния си грим, завършен с nude устни и ефектни вълни, дело на Серж Норман. Що се отнася до модата ѝ, Робъртс избра дълга рокля от копринен велур Giorgio Armani Privé с дълги ръкави и изрязано деколте, изработена по поръчка, с акцентирани рамене. Тя я комбинира с черно клъч портмоне и с впечатляващо колие и пръстен на дясната ръка.

Снимка: Getty Images

Не само Робъртс обаче успя да разсмее феновете си. По време на пауза на кино събитието Леонардо ди Каприо успя да развесели онлайн потребителите със забавни гримаси, които бяха уловени от папараците.

