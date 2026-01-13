Войната в Украйна:

Тир блокира движението и в двете посоки при Лютидол на пътя Мездра - Ботевград

Тир блокира движението и в двете посоки при Лютидол на пътя Мездра - Ботевград

Завъртял се тир блокира движението и в двете посоки при Лютидол на отсечката Мездра-Ботевград в участъка, който все още е в ремонт и с временна организацията на движението. Преди няколко месеца там поставиха ограничителни колчета, за да се ограничи изпреварването в участъка след серия от тежки катастрофи. Гъвкавите ограничители се разполагат в участък от 4 километра около село Лютидол.

Към 20:00 часа пътят в посока от Ботевград към Мездра вече е отворен, но има засилен трафик и се образуват тапи. В обратна посока - София, движението е нормално.

