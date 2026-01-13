Най-важните новини за деня: 13 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 януари 2026 г.

СКАЧА ЛИ РАДЕВ НА НОЖ НА ПРЕДСРОЧНИТЕ ИЗБОРИ: АНАЛИЗ НА СОЦИОЛОЗИ

Основният въпрос за предсрочните парламентарни избори е скача ли Радев и ще бъде ли с мнозинство или без мнозинство в следващото Народно събрание. Това заяви социологът от социологическа агенция „Мяра“ Първан Симеонов пред bTV. Според него държавният глава може да скочи в последния момент на изборите, за да не може „да го ударят партиите и да не го гледат много хората по места“. „Радев ще постъпи военно – ще седи в окопа, ще изчака и накрая ще скочи на нож, но основният въпрос е дали ще има мнозинство или ще трябва да се договаря, където ще стане интересно“, очаква Симеонов.

ПРОФ. СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ КАЗА КОГА РУМЕН РАДЕВ ИЗЛИЗА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТЕРЕН (ВИДЕО)

Въпрос на дни е президентът Румен Радев да излезе на политическия терен. Това каза в предаването Студио Actualno проф. Светослав Малинов, ръководител на катедра “Политология“ в СУ“Свети Климент Охридски“, който беше и еродепутат от ДСБ в ЕНП: “Големият въпрос е кога Румен Радев ще обяви своето участие на парламентарните избори. Бих казал, че ще загуби твърде много, а и беше предупреден от хора, които са гравитирали около него, че ще загуби твърде много, ако не го направи. Когато разни анализатори, или злонамерени анализатори говорят едно или друго за президента, това има своята стойност.

"АЛА-БАЛА" С МАШИНИТЕ, ПРИНТЕРИ И ТЪМНИ СТАИ: СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ ЗА НЕИЗВЕСТНИТЕ НА ИЗБОРИТЕ (ВИДЕО)

Когато опозицията събра копия от секционните протоколи през 2024 г., стана ясно, че 60% от избирателите във Венецуела не са гласували за диктатора Мадуро. Това заяви в предаването "Студио Actualno" изборният експерт Стоил Цицелков, коментирайки методите на правене на избори в латиноамериканската държава с машинен вот, които лидерът на страната тогава не призна. По думите на Цицелков Мадуро не е популярния лидер в района.

БОРИСОВ ПОПРАВИ ДУМИТЕ СИ ЗА ПРОТЕСТИТЕ: НЯМА КОЙ ДА ПЛАТИ НА 100 000 ДУШИ (ВИДЕО)

"Вчера избухнаха, може би издразнени от това, че им бяха напомнили комунистическото минало и все едно Борисов казал, че протестите са платени. Няма кой да плати 100 000 души, но се хванаха за думата и се възбудиха достатъчно", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора. Припомняме, че той вчера заговори, че контрабандни кръгове са финансирали антиправителствените демонстрации в края на миналата година, с което си навлече гнева на опозицията в лицето на ПП-ДБ, а днес уточни, че е говорил за платените провокатори, за каквито са твърдели и от опозицията.

ФИСКАЛЕН ЦИНИЗЪМ И КУХА СТРУКТУРА: ФОНД "ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ" БЛОКИРА МИЛИАРДИ ОТ ГЛОБИ

Държавният Фонд за безопасно движение към МВР е куха структура, през която минават стотици милиони левове, а управлението му е "фискален цинизъм". Това посочва в свой анализ Институтът за пътна безопасност (ИПБ). Данните, предоставени от МВР по искане на ИПБ, разкриват, че във фонда влизат огромни приходи от глоби, но, вместо да се инвестират в мерки за намаляване на злополуките, те стоят блокирани в държавната хазна. Още: Вместо за пътна безопасност: МВР харчи парите от глоби за още автомобили

ОСТАВКИ И ПОЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ: ФИЛМАУТОР ОБВИНИ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА В БЕЗДЕЙСТВИЕ

От Филмаутор - организацията за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения, са изпратили открито писмо до Тошко Йорданов – председател на Комисията по култура и медии в 51-вото Народно събрание, Мариан Бачев – министър на културата в оставка, и Мехти Меликов – директор на дирекция "Авторско право и сродни права" в Министерството на културата (МК). Причината е, че в последния месец и половина от МК не са предприели никакви действия по два наболели и изключително сериозни проблеми, отнасящи се до защитата на авторските права. Става дума за това, че България остава единствената държава в Европейския съюз, в която българските автори и колегите им от цял свят не получават възнаграждение от препредаване, въпреки че страната ни е длъжна да го прави.

"НАПРЕЖЕНИЕТО Е НАРИСУВАНО": ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПРОГНОЗИРА ПРОТЕСТИ ЗАРАДИ НИСКИТЕ ДОХОДИ

Можеше да бъде и по-зле. Но има доста проблеми. Регулаторните органи се опитват да си вършат работата. Има нарушения, но санкциите са малко. Това мнение изрази президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на БНТ относно процеса по приемане на еврото. Той обаче похвали търговските вериги, че са замразили цените на доста продукти.

ПОЧТИ 50% ОТ ЛЕВОВЕТЕ СА ИЗВАДЕНИ ОТ ОБРАЩЕНИЕ, ОБМЯНА ЛЕВ-ЕВРО В БАНКИТЕ СЕ УЕДНАКВЯВА

От днес, 13 януари, работят всички областни координационни центрове към Механизма за еврото в страната, обяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, който оглавява главния Координационен център за въвеждане на еврото. Вече могат да се подават сигнали на ниво кмет или кметски наместник "по всички проблеми, включително извън проблематиката на Закона за въвеждане на еврото в Република България", каза той. Вече има един сигнал от сутринта - в Плевен.

НОВ АНТИБЪЛГАРСКИ УДАР ОТ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ТОЗИ ПЪТ ЗАРАДИ МАРА БУНЕВА

Изглежда приключиха общите чествания на исторически личности между България и Северна Македония, както беше разписано в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. Все повече се отдалечаваме от момента, в който България и Македония отбелязаха годишнина от Илинденско-Преображенското въстание и в който тогавашните премиери Бойко Борисов и Зоран Заев почетоха заедно делото на Кирил и Методий в Рим. Девет години по-късно не само сме далеч от този момент, но и в югозападната ни съседка се пречи на български граждани да отбележат годишнината от подвига на Мара Бунева, която преди 98 години разстрелва палача на много българи - Велимир Прелич.

ИРАНСКИЯТ РЕЖИМ СЕ РАЗПРАВЯ С ПРОТЕСТИРАЩИТЕ "НА ТЪМНО", ДВЕ МОЩНИ ОРЪЖИЯ ВЛИЗАТ В ИГРАТА (ВИДЕО)

Режимът в Иран толкова успешно е ограничил количеството информация, излизаща от страната, чрез блокирането на интернет в момент на засилени граждански протести, че данните за случващото се стават все по-трудни за извличане. Анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), които следят изкъсо антиправителствените демонстрации, отчитат значително по-малко протестни действия от 8 януари насам. "С ниска до средна степен на увереност оценяваме, че протестите са повече от отчетените от нас", гласи заключението им, с акцент върху това, че режимът е поставил граници с откъсването на страната от външния свят.

НАЙ-МАСОВОТО УБИЙСТВО В ИСТОРИЯТА НА ИРАН: ДАННИ, ЧЕ РЕЖИМЪТ Е ОТНЕЛ ЖИВОТА НА 12 000 ПРОТЕСТИРАЩИ (ВИДЕО)

Иран е подложен на координирана блокада, целяща не само контрол над сигурността, но и прикриване на истината. Прекъсването на интернет, блокирането на комуникациите, затварянето на медиите и заплахите срещу журналисти и свидетели сочат към една цел - да се попречи на разкриването на едно огромно историческо престъпление. Това съобщава независимият телевизионен канал Iran International, който е базиран в Обединеното кралство. През последните дни той се е фокусирал върху проверка на тревожни съобщения за репресии и масови убийства, извършени от режима срещу граждани на страната, по време на антиправителствените протести.

МИРЪТ В УКРАЙНА Е БЛИЗО: УЖАСНИТЕ ЧИСЛА ЗАД ПОВТАРЯНАТА ОТ ТРЪМП МАНТРА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Откакто Доналд Тръмп за втори път влезе в Белия дом, по европейски данни в Украйна са убити поне 2400 цивилни и са ранени поне 12 000. Над 2000 от тези смъртни случаи са станали след първия телефонен разговор на Тръмп и Путин, в който уж се споразумяха да започне процес в търсене на мир в Украйна. А след като руският диктатор беше поканен от президента на САЩ и отиде в Аляска (15 август, 2025 година), Русия изстрелва средно по 5300 далекобойни дрона по цели в Украйна всеки месец. Това е 5 пъти повече, отколкото средно на месец Руската федерация изстрелваше през 2024 година. След като излезе новината за проекта за плана за мир от 28 точки, силно повлиян от Кремъл, Русия е изстреляла над 9000 дрона и 350 ракети в украински градове, убивайки над 220 цивилни. Всичко това са данни, цитирани в материал на Bloomberg.

НАПРЕЖЕНИЕ В АРКТИКА? ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И НАТО ГОТВЯТ МЕРКИ СРЕЩУ РУСИЯ И КИТАЙ

Великобритания заяви днес, че обсъжданията с други членове на НАТО за възпиране на руската активност в Арктика са „обичайна практика“. Този коментар бе направен след медийни информации, че Лондон води разговори с европейските си съюзници за разполагане на военни в Гренландия.