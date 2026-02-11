За да се отърве ЕС от САЩ някога - сега да се обединят тези, които са готови: Белгийският премиер за бъдещето (ВИДЕО)

Тези, които искат да късат връзки са САЩ, бъркат дълбоко. Европа има нужда да организира своя автономна стратегия за развитие (във военната сфера), но има много работа, за да успеем (със завършен продукт). Ще отнеме време да кажем, че с НАТО в сегашния му вид (с водеща сила САЩ) е свършено. "Това е колосална глупост, невъзможно е" - думите са на белгийския премиер Барт Де Вевер. С тях той всъщност показа, че далеч не всички в Европа са готови да следват твърдо курс на развитие и то специално във военната сфера извън дългата сянка на САЩ.

Военна зависимост от САЩ и бъдещата независимост на Европа

"Да, най-вероятно – няма други решения". Така Де Вевер отговаря на въпрос дали Белгия ще купи още американски изтребители F-35. И уточни – вече е направен избор, основен пакет (34 изтребителя), който е логично да се разшири. "Ако дойдат още самолети, те ще са F-35", подчерта белгийският премиер, като определи изтребителят като "най-добрият".

Същевременно, Де Вевер коментира – светът е съществувал далеч преди Доналд Тръмп. Трябва да гледаме отвъд неговото президентство. Затова не желая и не можем да мислим за тотално скъсване със САЩ, обясни белгийският премиер. Той призна, че Тръмп се държи недопустимо и обижда Европа, обаче Европа не трябва да е наивна. "Когато от Белия дом дойде повече любов към Европа, трябва да се подготвим за повече автономия. Има много работа – трябва да развием военни способности, които сега нямаме изобщо. Това означава интеграция в Европа на ниво, което не сме мислили за възможно. И в началото може да не е с всички 27 страни-членки на ЕС, а с тези, които са функционално готови за такава интеграция", обясни Де Вевер каква трябва да е стратегията на Стария континент.

За каква интеграция говори той – по-тясно сътрудничество и сливане на военните индустрии на отделните страни-членки на ЕС. Много е сложно – Франция например постоянно говори за европейска отбрана и военнопромишлен комплекс, но очаква всички в Европа да купуват френските оръжия, даде пример Де Вевер. Той се надява ЕС в крайна сметка във военно отношение да стане "имперска сила", но не политически да се превърне в империя като Китай и САЩ.

Войната в Украйна показа, че европейците сме били наивни – да живеем в свят, който може би никога не е съществувал. Войната показа колко сме зависими от САЩ, заключи белгийският премиер.

