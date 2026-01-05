Всичко ли е позволено, когато посред нощ можеш да изкараш президент по бели гащи от палата му?

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов - те се отнасят до случилото се на 3 януари сутринта българско време във Венецуела, където САЩ влязоха с военна сила и заловиха набързо президента-диктатор на страната Николас Мадуро.

В разговор за случилото се с международния анализатор Мартин Табаков обобщи, че анархията и хаосът, които идват с действията на Тръмп, карат диктатори като Владимир Путин и Си Дзинпин да се чувстват все по-удобно. Когато има някакъв ред, дори да не е най-справедливият, има предвидимост - иначе не. А действия като тези на Тръмп във Венецуела са политика, която сме виждали многократно от САЩ в Латинска Америка (доктрината Монро) и тя не е довеждала до успех в дългосрочен план.

