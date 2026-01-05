Близо 100 сигнала в София заради вятъра: Паднали дървета, клони и билбордове

Над 83 сигнала сме обработили, от тях 32 за паднали дървета и клони, както на територията на Витоша, така и в София. Това каза ръководителят на аварийно-спасителната дирекция в Столична община Красимир Димитров в сутрешния блок на БНТ. От думите му стана ясно, че останалите сигнали са свързани с опасни фасади, паднали билбордове и огради.

"Има щети нанесени върху автомобили, за щастие нямаме сериозни инциденти от този силен и урагенен вятър, така че за момента обстановката е спокойна", коментира още Красимир Димитров.

Припомняме, че силният вятър в София пренасочи до момента 7 полета от летище “Васил Левски” към други дестинации.

В петък силен вятър е предизвика щети във Враца, става ясно от кадри в социалните мрежи "Фейсбук". Вижда се как вятърът събаря дървета, както и как те чупят прозорците на близки сгради. ОЩЕ: Заради силния вятър: Пренасочиха седем полета от летище София

Планината и вятърът

"По принцип, когато има силни ветрове, трябва да се избягват билата и откритите части, когато са ураганни, трябва да се избягва планината", препоръчаха от ПСС в сутрешния блок на националната телевизия.

Вчера много дървета са били съборени от силния вятър в курорта "Боровец",дори се стигна до задействане на системата BG-Alert. ОЩЕ: Мощен вятър предизвика щети във Враца: Ето колко е бил поривът (ВИДЕА)