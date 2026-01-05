Кабинетът подаде оставка:

26 държави от ЕС, сред които и България, с позиция за кризата във Венецуела

Европейският съюз призовава за спокойствие и сдържаност от страна на всички участници, за да се избегне ескалация и да се осигури мирно решение на кризата във Венецуела. Това изявление е подкрепено от 26 държави членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

ЕС припомня, че при всички обстоятелства принципите на международното право и Уставът на ООН трябва да се спазват.

Позиция на ЕС

ЕС многократно е заявявал, че Николас Мадуро не притежава легитимността на демократично избран президент и се е застъпвал за водения от Венецуела мирен преход към демокрация в страната, при зачитане на нейния суверенитет. Правото на венецуелския народ да определя бъдещето си трябва да бъде уважавано, се казва в позицията.

ЕС споделя приоритета за борба с транснационалната организирана престъпност и трафика на наркотици, които представляват значителна заплаха за сигурността в световен мащаб. Същевременно ЕС подчертава, че тези предизвикателства трябва да бъдат преодолени чрез устойчиво сътрудничество при пълно зачитане на международното право и принципите на териториална цялост и суверенитет.

"Ние сме в тесен контакт със Съединените щати, както и с регионални и международни партньори, за да подкрепяме и улесняваме диалога с всички участващи страни, водещ до демократично и мирно решение на кризата", се казва в позицията.

ЕС смята, че "зачитането на волята на венецуелския народ остава единственият начин страната да възстанови демокрацията и да разреши настоящата криза".

"В този критичен момент е от съществено значение всички участници да зачитат изцяло правата на човека и международното хуманитарно право. Всички политически затворници, които понастоящем са задържани във Венецуела, трябва да бъдат безусловно освободени", категорични са от ЕС.

Подчертава се, че консулските власти на държавите-членки на ЕС работят в тясно сътрудничество, за да защитят безопасността на гражданите на ЕС, включително незаконно задържаните във Венецуела.

