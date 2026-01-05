5 януари в историята: Апостола е непоколебим дори на крачка от бесилото. Свищов е поробен, а Вакарел е освободен

Спорт:

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден"

5 януари 1873 г.: Проведен е вторият разпит на Васил Левски

На 27 декември 1872 г. Васил Левски е заловен от турските власти в Къкринското ханче. След залавянето му първоначално е отведен в Търново, а на 4 януари е преместен в София, за да бъде изправен по-късно пред специален съд. На 4 януари 1873 г. е първият официален разпит на Апостола. Той е извършен от комисия начело с Али Саиб паша. Левски не трепва дори за миг и остава непоклатим. Той поема цялата вина за дейността на ВРО върху себе си. По този начин предотвратява задържането на други нейни дейци и я предпазва от пълен крах. 

На 7 януари Левски също е разпитан при организирана очна ставка с Димитър Общи и Атанас Попхинов. На 8 януари специална комисия изпраща до великия везир в Цариград присъдата на членовете на комитета в с. Голям извор, които са участвали в обира при Арабаконак.

5 януари 1798 г. Превземането на Свищов от Осман Пазвантоглу

На този ден войниците на Осман Пазвантоглу превземат Свищов. Заедно с превзетия преди 4 години Видин, Пазвантоглу установява свое феодално владение, което е признато от официалната власт през 1799 година със създаването на Видинския пашалък.

5 януари 1878 г. Освобождаването на Вакарел след София

Ден след като София е освободена на 4 януари 1878 г. и русите са посрещнати с почести, Западният отряд на генерал Гурко настъпва към Пловдив и превзема село Вакарел на 5 януари 1878 г. Освобождаването на София отваря пътя на руските войски по направлението Пловдив - Одрин. За освобождаването на Вакарел не се води отделна битка. След погрома на турските сили на Орханийската армия и оттеглянето им от Софийско, Вакарел също е освободен.

Още важни събития в историята на България на 5 януари

На 5 януари 1872 г. група от 50 души, представляващи цариградските българи, под ръководството на Петко Р. Славейков, Стоян Чомаков и др., принуждават Иларион Ловчански, Иларион Макариополски и Панарет Пловдивски да отслужат Богоявленска литургия на другия ден в българската черква, въпреки категоричната забрана от страна на гръцкия патриарх. Няколко дни по-късно, на 12 януари 1872 г. в Патриаршията е организирано събрание. Поводът за това е обсъждането на мерките срещу българските владици, които са си позволили да отслужат тържествената Богоявленска литургия.

На 5 януари, но 10 години по-рано, през 1862 г., също избухва скандал, свързан с българската църква. Това се случва, когато борбата за църковна независимост в Пловдив е в разгара си. Тогава гръцки свещеник успява да подкупи едно заптие. С негова помощ гръцкият свещеник опитва да влезе с взлом в българската черква с намерението да скрие светената вода. След случилото се напрежението между българи и гърци в Пловдив започва да ескалира.

