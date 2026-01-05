След необичайно топлото време: Николай Василковски с прогноза за сняг, ето кога

Преди преминаването на студени фронтове винаги минават такива топли циклони. До сряда тези високи температури ще се запазят. И на двата празника - Ивановден и Йордановден, няма да има студ, но остава ветровито. От четвъртък нахлува силен студен вятър, като най-силни ще е около морето. В четвъртък (8 януари) ще започне да вали сняг в северна и западна България. В петък се очакват много ниски температури. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Валежна обстановка се очертава и около 11 януари. Ранните прогнози са за снеговалежи на много места в страната. Температурите сутрин отново ще падат - до минус 7 – минус 8 градуса, а дневните стойности ще са от 0 до 5 градуса.

По думите му се очаква още един такъв топъл период, който ще е около 15-16 януари. Валежи са малко вероятни. Дневните температури в някои от дните ще са в интервала 10-15 градуса, по-високи в Южна и Източна България.

Времето днес

В понеделник времето ще бъде облачно. Жълт код за силен вятър и поледици е издаден за редица области на страната. Опасни поледици се очакват на територията на Видин, Враца и Монтана. В други 14 области - Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил и южните части от областите Велико Търново и Габрово, е в сила жълт код за силен южен вятър с пулсации 20-22 метра в секунда.