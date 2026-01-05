Как да разпознаем истинското от фалшивото евро: Съветите на ГДБОП

Влизаме във висок риск на разпространение на неистински парични знаци. Истинските банкноти от евро са висококачествен продукт от специфични мастила, памучна хартия и вземайки една банкнота в ръце, започваме с пипане на нейната хартия и дали тя притежава релеф, обясни пред bTV Виктор Стоименов, от отдел „Фалшификации“ в ГДБОП. Още: Търговските вериги с прогноза кога левовете ще бъдат изчистени

Той обясни, че трябва да се спазва основният принцип и метод на Европейската централна банка – пипни, наклони и погледни.

По думите му много пъти фалшификаторите, за да постигнат релеф върху хартията, използват малки точковидни знаци и вдлъбнатини.

Полезни съвети и за какво да внимаваме

Снимка: БГНЕС

Стоименов посочи, че всички евробанкноти от 20 до 500 евро могат да се разглеждат като рискови и биха могли да подлежат на фалшификация.

„Последното нещо, което трябва да направят хората, ако получат фалшива банкнота, е да я прокарат в търговската мрежа, защото това е престъпление и подлежи на наказание“, посочи Стоименов.

Според него най-добрият вариант при фалшиво евро е да се подаде сигнал на 112 или в полицията с максимално количество информация относно лицето или лицата, които са предоставили фалшиво евро.

