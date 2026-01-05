Кой ще се жертва от домовата книга, за да не се стигне до тупик: Отговорът от проф. Пламен Киров

Тънкият момент, ако всички от домсъвета по домовата книга на президента вземат, че откажат да оглавят служебен кабинет - тогава може да се стигне до тупик и да се чудим какво да правим. Ако няма назначено служебно правителство и ако всички в списъка откажат да заемат поста на служебен министър-председател, президентът не може да определи дата за предсрочни парламентарни избори. Това заяви преподавателят по Конституционно право проф. Пламен Киров пред bTV. Още: Правителството "Желязков" остава на власт: Конституционен съдия на ГЕРБ обясни как

По думите му някой от домовата книга трябва да се жертва, за да оглави служебно правителство. Димитър Главчев ще се жертва, за да поеме кръста за трети път да стане служебен министър-председател, смята проф. Пламен Киров.

Отваряне на Изборния кодекс или поява на президента на предсрочни вот?

Снимка: БГНЕС

Още: По домовата книга: Омбудсманът каза ще стане ли служебен премиер

Той обясни, че е трудно да се направи прогноза кога ще е следващият предсрочен вот, защото в Конституцията е записано, че в двумесечен срок президентът трябва да определи датата на новите предсрочни парламентарни избори. Стиковани са сроковете по Конституция и в Изборния кодекс за отделните изборни процедури и правила, та до деня на самото гласуване, уточни проф. Киров.

Той посочи, че ако при три последователни опита не се стигне до излъчване на правителство, тогава президентът трябва да направи отново консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидат за служебен министър-председател, да назначи правителство.

Според проф. Киров при напредналата политическа ситуация, да се пипа Изборният кодекс е малко опасно.

Проф. Пламен Киров запита "президентът като сам юнак на коня" ли да излезе на предсрочните парламентарни избори. Той допълни, че единствените варианти, при които държавният глава да излезе на предсрочните избори, е ако припознае политическа партия, която оглави, или ако регистрия своя. За последното обаче не остава време, по думите на проф. Киров.

Още: Мария Филипова не отрече, че може да е премиер, но ще каже само на президента (ВИДЕО)