Божидар Божанов: Мадуро безспорно е престъпник, трябва ни единна политика по сигурността на Европейския съюз

Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации (но не с машините, както спекулират някои, а при обединяването на резултата след това в тяхната ЦИК). Легитимният президент на Венецуела, Едмундо Гонсалес, беше избран с над 60% от гласовете през 2024 г. Той беше признат от ЕС и САЩ като такъв. Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата. Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект. Нашата работа е да оценим политическите, а не юридическите последствия. Това се казва в позиция, разпратена до медиите от лидера на "Да, България" и съпредседател на "Демократична България" Божидар Божанов.

Ето какво още пише той:

Ясно е, че са нас има една важна поука: рисковете от това държави със силни армии и служби да нарушават суверенитета на друга държава в нарушение на международното право, се увеличават значително. А споровете за това колко е правдиво такова действие в един или друг случай ще са въпрос основно на интерпретация и пропаганда.

Действията, които следват от тази поука са ясни: обща, единна и засилена политика по сигурността на Европейския съюз. И България трябва да не стои в ъгъла, залагайки "и на черно, и на червено", надявайки се да се разбере с този, на когото се "падне" на следващата салфетка.

Следващото българско правителство трябва активно да участва в усилия за по-силна Европа - с армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс, кибер-индустрия, които са способни при нужда да действат единно и координирано. Това не означава отказ от националните елементи на сигурността, но значи много по-силното им интегриране.

В свят, в който правото на силата става все по-важно и това застрашава пряко държави-членки на ЕС, единственото решение за България е Европа да бъде много по-силна и единна.

