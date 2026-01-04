Кабинетът подаде оставка:

Божидар Божанов: Мадуро безспорно е престъпник, трябва ни единна политика по сигурността на Европейския съюз

04 януари 2026, 17:47 часа 887 прочитания 0 коментара
Божидар Божанов: Мадуро безспорно е престъпник, трябва ни единна политика по сигурността на Европейския съюз

Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации (но не с машините, както спекулират някои, а при обединяването на резултата след това в тяхната ЦИК). Легитимният президент на Венецуела, Едмундо Гонсалес, беше избран с над 60% от гласовете през 2024 г. Той беше признат от ЕС и САЩ като такъв. Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата. Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект. Нашата работа е да оценим политическите, а не юридическите последствия. Това се казва в позиция, разпратена до медиите от лидера на "Да, България" и съпредседател на "Демократична България" Божидар Божанов.

Ето какво още пише той:

Ясно е, че са нас има една важна поука: рисковете от това държави със силни армии и служби да нарушават суверенитета на друга държава в нарушение на международното право, се увеличават значително. А споровете за това колко е правдиво такова действие в един или друг случай ще са въпрос основно на интерпретация и пропаганда.

Още: Операцията отвътре: Как САЩ стигнаха до залавянето на Мадуро

Действията, които следват от тази поука са ясни: обща, единна и засилена политика по сигурността на Европейския съюз. И България трябва да не стои в ъгъла, залагайки "и на черно, и на червено", надявайки се да се разбере с този, на когото се "падне" на следващата салфетка.

Още: Китай към САЩ: Незабавно освободете Мадуро!

Следващото българско правителство трябва активно да участва в усилия за по-силна Европа - с армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс, кибер-индустрия, които са способни при нужда да действат единно и координирано. Това не означава отказ от националните елементи на сигурността, но значи много по-силното им интегриране.

Още: Мадуро е свален от самолета с торба на главата? (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В свят, в който правото на силата става все по-важно и това застрашава пряко държави-членки на ЕС, единственото решение за България е Европа да бъде много по-силна и единна.

Още: Тръмп и Мъск на бляскава вечеря след залавянето на Мадуро. Белият дом пуска мемета (СНИМКИ+ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Европейски съюз Венецуела Николас Мадуро Божидар Божанов
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес