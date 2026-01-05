Войната в Украйна:

Тръмп и Венецуела и уюта на Си Дзинпин и Путин: Анализатор обясни връзката

05 януари 2026, 07:55 часа 476 прочитания 0 коментара
Международният анализатор Мартин Табаков обясни в сутрешния блок на БНТ, че действията на САЩ и Венецуела създава такъв свят, в който Си Дзинпин и Владимир Путин биха се чувствали уютно, защото това е свят на рекета и това прави въпросните държавни глави да се чувстват по-силно. Според него, когато няма закон, се създава хаос и анархия. "Ако има рискове пед САЩ, спрямо това, което направиха с Мадуро, че тяхната хронология на такъв тип действия, много рядко е давала положителен резултат в дългосрочен аспект", заяви Табаков.

Причините за действията на САЩ във Венецуела

Табаков коментира, че Каракас е провокирал тези действия с това, че е в китайския военен хардуер. На второ място той изтъкна, че  между 60 и 80% от петрола на Венецуела се изнася отново за Китай. "Имаме отново Пекин като фактор, който е бил отчетен в тези действия на САЩ", смята Табаков. 

Според него администрацията на САЩ искала да даде пример с Венецуела, с това какво би следвало, когато някои от държавите, разполжени там, води политика, която не съответства с интересите на САЩ.

Колумбия дразни САЩ

Анализаторът коментира, че Колумбия е много интересен случай, защото тя е един от немногото значими фактори в регионален аспект.

"Текущата администрация в Колумбия в лицето на президента Петро развива изключително много отношенията си си Китай. Това логично дразни САЩ и това, което се случва с Колумбия е много показателно. Ако САЩ успеят да извадят Колумбия като част от тази антиамериканска коалиция - това веднага ще рефлектира върху две други държави - едната е Куба, другата е Никарагуа", добави Табаков. ОЩЕ: "За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
