По домовата книга: Омбудсманът каза ще стане ли служебен премиер

Националният омбудсман Велислава Делчева категорично отхвърли възможността да оглави служебно правителство при евентуални нови предсрочни избори. "Вече многократно заявих, че не бих се съгласила на тази позиция", заяви в "Интервюто с Иво Никодимов" по БНТ Делчева. Според нея, поемането на политически пост, макар и служебен, би поставило институцията в конфликт на интереси и би застрашило нейната независимост, която е ключово изискване на международните партньори.

През последните месеци тя предприе тур из вътрешността на страната, за да разяснява въвеждането на еврото в най-малките населени места.

Общественият защитник поиска от банките да бъдат по-гъвкави в обслужването на хората.

Работата на омбудсмана

Анализът на жалбите за изминалата 2025 година показва, че комуналните услуги остават най-голямата болка на българина. Рекордните над 700 жалби са подадени срещу топлофикационните дружества, като основен дразнител е бил мащабният ремонт в столичния квартал "Дружба".

Водната криза и "сухата година" са генерирали други 570 жалби, основно заради режима на водата в Плевен и други райони.

Делчева отчете като успех отпадането на "такса водомер", но призна, че системните проблеми с качеството на услугата изискват нов Закон за ВиК и реални компенсации за потребителите - нещо, което все още липсва в законодателството.

Омбудсманът освети и друг структурен проблем - хиляди длъжници със запорирани сметки не могат да ползват несеквестируемия си доход (минималната заплата) чрез банкомат. Банките ги принуждават да теглят парите само на гише, което за жителите на села без банков клон означава разходи за транспорт до съседния град.

"В момента, в който ти разчиташ единствено на тази сума... и трябва да дадеш пари, за да отидеш до друг град, това създава допълнително неудобство", подчерта Делчева. Институцията е изпратила препоръка към Асоциацията на банките за софтуерни промени, но реално решение се очаква едва "в началото на годината".

