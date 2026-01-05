Любопитно:

Блокадите на гръцките фермери: Ето колко струват на българските превозвачи на седмица

05 януари 2026, 07:23 часа 245 прочитания 0 коментара
Блокадите на гръцките фермери: Ето колко струват на българските превозвачи на седмица

Около 10 млн. евро на седмица са преките загуби, може би и повече от блокадите на гръцките фермери. Това каза Александър Стамболийски от Съюза на българските транспортни работници в сутрешния блок на БНТ във връзка с продължаващите блокади на гръцките фермери. Точната сметка ще може да бъде направена, когато блокадите спрат, макар и такива изгледи да няма скоро това да се случи. "За момента не виждаме и как ще приключи всички това", каза Стамболийски. 

Нощните пътувания

От думите му стана ясно, че шофьорите вече пътуват нощем, заради блокадите.

"Нощните пътувания водят и до доста сериозни проблеми за здравето на колегите. Те не се препоръчват, но самите пътувания се правят с плануване на блокадите. Адаптира се транспортният бранш към това нещо, надявам се да не продължи толкова дълго", каза Стамболийски. 

Блокадите на гръцките фермери

Блокадите на гръцките фермери започнаха в края на 2025 г. заради забавени плащания на субсидии, но не стихват вече близо два месеца. 

Те бяха преустановени около Коледа, но след това се възобновиха.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Освен пътища в Гърция - гръцките фермери затварят и гранични пунктове със Северна Македония и България. ОЩЕ: Очакват се нови блокади на границата с Гърция: Фермерите засилват мобилизацията си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Александър Стамболийски превозвачи гръцки фермери блокади
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес