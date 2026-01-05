Блокадите на гръцките фермери: Ето колко струват на българските превозвачи на седмица

Около 10 млн. евро на седмица са преките загуби, може би и повече от блокадите на гръцките фермери. Това каза Александър Стамболийски от Съюза на българските транспортни работници в сутрешния блок на БНТ във връзка с продължаващите блокади на гръцките фермери. Точната сметка ще може да бъде направена, когато блокадите спрат, макар и такива изгледи да няма скоро това да се случи. "За момента не виждаме и как ще приключи всички това", каза Стамболийски.

Нощните пътувания

От думите му стана ясно, че шофьорите вече пътуват нощем, заради блокадите.

"Нощните пътувания водят и до доста сериозни проблеми за здравето на колегите. Те не се препоръчват, но самите пътувания се правят с плануване на блокадите. Адаптира се транспортният бранш към това нещо, надявам се да не продължи толкова дълго", каза Стамболийски.

Блокадите на гръцките фермери

Блокадите на гръцките фермери започнаха в края на 2025 г. заради забавени плащания на субсидии, но не стихват вече близо два месеца.

Те бяха преустановени около Коледа, но след това се възобновиха.

Освен пътища в Гърция - гръцките фермери затварят и гранични пунктове със Северна Македония и България. ОЩЕ: Очакват се нови блокади на границата с Гърция: Фермерите засилват мобилизацията си