Парализа между институциите: Желязков не се е разбрал с президента за ДАНС и МВР (ВИДЕО)

Министър-председателят Росен Желязков не е се разбрал с президента за назначаването на нов шеф на ДАНС, както и за главен секретар на МВР - длъжности, които се предлагат от Министерския съвет и се одобряват от президента и за които бяха изпратени предложения към държавния глава. За липсата на съгласие между "Дондуков" 1 и 2 стана ясно от изявлението на премиера в началото на днешното правителствено заседание. Желязков обаче се въздържа от споманавена на президентската институция, нито името на държавния глава Румен Радев.

"Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, както е предписан в смисъла и духа на Българската конституция. Това не позволява да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и закона не просто е дебалансиран - той е паралазиран", смята Желязков. ОЩЕ: Желязков обвини президента, че бави назначението на нов председател на ДАНС

Призив към парламента

Министър-председателят призова парламента да опита да възстанови това равновесие между институциите със съответните законови промени.

"Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс, но обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничество, каквото е предписано в Българската конституция", посочи Желязков.

Правителството няма да се занимава със сплетни

На фона на атаките срещу кабинета - Желязков увери, че погледът на правителството е отвъд дребнотемието и няма да се занимава със сплетни.

"Ние очакваме началото на политическия сезон за парламента. За правителството политическият сезон е без ваканция. Ние продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента", добави още премиерът. ОЩЕ: "Брутално консумира властта": Радев с нова атака срещу кабинета (ВИДЕО)