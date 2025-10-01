Паркоместата да са като гаражите: ДСБ със законодателна инициатива (ВИДЕО)

Предлагаме всички български граждани, които притежават паркоместа да могат да се разпореждат с тях по начина, по който се разпореждат с гаражите и апартаментите си. Това каза депутатът от ДСБ Йордан Иванов пред медиите в парламента. За целта от партията са внесли законопроект, с който искат да дадат решение на проблем, който касае над милион български граждани и е свързан именно със собствеността им върху паркоместата.

Проблемите на над милион българи

Йордан Иванов обясни, че в България всички собственици, които имат паркоместа имат траен проблем с архаичната и нормативна база с възможността те да ги продават, да се наследяват, да се разпореждат с тях, в това число дори да ги ипотекират.

"Причината е, че нормативната база ни е архаична и не отговаря на стопанските реалности. Днес, за да могат над милион български граждани да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа се измисят редица симулативни действия, които са на ръба на закона", смята Иванов.

По думите му често пъти се компрометира и застрашава правото на собственост върху паркоместата.

Решението

"Ние даваме решение на този проблем, като предлагаме паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти, да получат идентификатор в кадастъра и имотна партида в имотния регистър", добави Иванов.

Той посочи, че законопроектът им стъпва на труд, разработен през 2010 година от знакови лица на правото, някои от които не са сред нас.