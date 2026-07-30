Църковен празник на 31 юли: Какво НЕ трябва да се прави утре, вещае лош късмет

В православния календар 31 юли е празникът на Свети Евдоким Праведни. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре, 31 юли.

Църковен празник на 31 юли

Свети Евдоким е роден около 820 г. в град Кападокия (днешна Турция) в знатно, богато и дълбоко християнско семейство. Родителите му са Василий и Евдокия, известни със своето благочестие и милосърдие. Те отгледали сина си в духа на християнската вяра, като от детството му внушили страх Божий и любов към добродетелта.

Прочетете също: Църковен празник на 30 юли: Какво не бива да правите утре, вещае голямо изпитание в живота

От ранна възраст Евдоким проявявал забележителна скромност, кротост и добродетел. Той отбягвал суетата, бил послушен, помагал на бедните и се отнасял към всички с простота. Отличавал се с целомъдрие, правдивост и сдържаност и избягвал светските забавления.

При император Теофит Иконоборец (829–842), Евдоким е назначен за управител на Харазийската област (в източна Мала Азия). Въпреки младостта си, той изпълнява задълженията си с чест: той е справедлив, честен и състрадателен администратор. Не приема подкупи, защитава маргинализираните и избягва жестокостта и насилието. Неговото управление не покварява, а по-скоро укрепва духа му на смирение и любов.

Свети Евдоким починал млад, около 25-годишен (31 юли 825 г.), докато заемал длъжност. Тялото му било погребано в пещера и по-късно, по молба на майка му, пренесено в Константинопол.

Когато ковчегът му бил отворен, тялото на Евдоким било установено нетленно, свидетелство за неговата святост. До мощите му започнали да се случват многобройни чудеса и изцеления.

Народни поличби традиции, обичаи и забрани на 31 юли

Тих и ясен ден означава добра реколта от пшеница и зеленчуци. Дъждът в ранна сутрин означава, че есента ще бъде влажна и продължителна. Гръмотевици на 31 юли означават, че ще бъде топло за дълго време.

Какво не бива да правите утре? В деня на празника на Свети Евдоким човек трябва да се въздържа от преяждане и употребата на алкохол, защото преди началото на Успенския пост сърцето и тялото трябва да бъдат чисти. Това е време за вътрешна подготовка за поста, а не за физическо удоволствие.

Почистването на дома трябва да се избягва на този ден, както и тръгването на дълги пътувания - вярва се, че това може да доведе до лош късмет.

Какво можете да правите утре? Свети Евдоким Кападокийски е почитан като небесен покровител на семейния мир и хармония. Към него се отправят молитви за благополучие в дома, за щастие в брачния живот и за здраве на близките. Вярва се, че денят, в който се почита паметта му е изпълнен с особена благодат – на 31 юли Небето благославя чистите и искрени бракове, давайки на младоженците здрава основа за щастлие в съвместния им живот.

Прочетете също: Църковен празник на 29 юли: Какво НЕ бива да правите утре, гони късмета от живота