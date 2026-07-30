Иван Шишков: Има много катастрофи, защото настоящата пътна инфраструктура не може да поеме интензивния трафик

Обществото трябва да получи ясни отговори за злоупотребите в пътния сектор. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS относно проведената среща с правосъдния министър Николай Найденов и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Според него срещата е била изключително важна, тъй като още в периода 2021-2023 г. в прокуратурата са постъпили множество сигнали за сериозни нарушения при изпълнението на пътни проекти. „Целият механизъм, по който са сключвани договори с раздадени аванси, е белязан с нарушения. Не само фирмите носят вина, а и служителите и всички, които са допуснали тези действия, преминаващи границата на закона”, заяви Шишков.

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Министърът подчерта, че очаква прокуратурата да предприеме необходимите действия, за да стане ясно кои са отговорните за нарушенията. По думите му е получил разбиране от и.ф. главен прокурор и се надява в най-кратки срокове разследванията да дадат резултат. „Искам да започнем ремонтите на Северната скоростна тангента и на участъци от автомагистрала „Хемус”. Това са именно отсечките, при които установихме липсващ асфалт. Очаквам прокуратурата да вземе необходимите проби, за да бъде даден ход на съдебните производства. След това държавата трябва да започне ремонтите, а виновните да бъдат посочени в съдебната зала”, добави Шишков.

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Той коментира още тежката катастрофа на пътя Русе – Бяла, при която преди седмица загинаха четирима души, а трима бяха ранени. По думите му този участък от години е известен като отсечката на смъртта, а необходимата магистрала е трябвало да бъде изградена преди десетилетие. „Още в началото на мандата си нарекох този проект забравената магистрала. Тя трябваше да бъде построена преди 10 години. Целта е всички ключови отсечки да бъдат изградени до 2030 г. Важно е възможно най-бързо да бъдат завършени проектите за магистралите”, каза той.

Според регионалния министър настоящата пътна инфраструктура не може да поеме интензивния трафик, което е сред основните причини за големия брой тежки пътнотранспортни произшествия в страната. „В момента имаме движение, което нашата пътна мрежа не може да поеме, а това е част от причините за многото катастрофи в България”, посочи той.

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Шишков отправи коментар и относно предстоящото увеличение на цените на винетките и тол таксите от 1 август. По негови думи средствата ще бъдат насочени към ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. „Дори и сега средствата за поддръжка на пътищата не са достатъчни. Една от причините е огромният трафик в България и недостатъчният брой пътища. Те са силно натоварени и се амортизират много бързо”, добави той.