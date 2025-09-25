Пеевски подкрепи Борисов: Кабинетът да е на смени в Плевен до решаване на водната криза (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски подкрепи казаното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че премиерът и министрите трябва да са в Плевен до решаване на водната криза. "Подкрепям г-н Борисов в това. Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се той още днес да бъде в Плевен, заедно с шефа на борда по водите Зафиров. Заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата", каза Пеевски.

По отношение на разговорите си с министрите от кабинета, Пеевски отново завяи, че си говори с всички. Потпитан за какво, той отговори: За каквото си искам".

Липсата на кворум

Пеевски коментира и липсата на кворум в парламента, която спира работата му вече втори ден. На въпрос защо не работи парламентът, той отговори: "Защото няма кворум".

"Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи", добави той.

Колко премиери има държавата?

Лидернът на "ДПС - Ново начало" коментира и твърденията на "Да, България", че има трима премиери - Пеевски, Борисов, Желязков, както и мнението на Борисов, че те са пет заедно със Слави Трифонов и Атанас Зафиров.

"Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента", добави още Пеевски.