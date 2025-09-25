Войната в Украйна:

Пеевски подкрепи Борисов: Кабинетът да е на смени в Плевен до решаване на водната криза (ВИДЕО)

25 септември 2025, 10:11 часа 333 прочитания 1 коментар
Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски подкрепи казаното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че премиерът и министрите трябва да са в Плевен до решаване на водната криза. "Подкрепям г-н Борисов в това. Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се той още днес да бъде в Плевен, заедно с шефа на борда по водите Зафиров. Заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата", каза Пеевски. 

По отношение на разговорите си с министрите от кабинета, Пеевски отново завяи, че си говори с всички. Потпитан за какво, той отговори: За каквото си искам".

Липсата на кворум

Пеевски коментира и липсата на кворум в парламента, която спира работата му вече втори ден. На въпрос защо не работи парламентът, той отговори: "Защото няма кворум". 

"Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи", добави той. 

Колко премиери има държавата?

Лидернът на "ДПС - Ново начало" коментира и твърденията на "Да, България", че има трима премиери - Пеевски, Борисов, Желязков, както и мнението на Борисов, че те са пет заедно със Слави Трифонов и Атанас Зафиров. 

"Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента", добави още Пеевски. ОЩЕ: "Най-изгодно е за ГЕРБ да има избори": Борисов с остра критика към Желязков и министрите за безводието (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Делян Пеевски безводие кабинетът Желязков 51 Народно събрание
