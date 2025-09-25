"Най-изгодно е за ГЕРБ да има избори": Борисов с остра критика към Желязков и министрите за безводието (ВИДЕО)

От самия първи ден това правителство е на малцинство, клатещо се с диаметрално противоположни партии. Висша политическа отговорност е преди приемането на бюджета за няколко месеца преди еврозоната да направим компромис и да преминем през този период. Виждате, всички социологически агенции, които излизат, сме двойно повече от втория. По-изгодно за ГЕРБ сега да направи избори, няма", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с липсата на кворум и стабилността на кабинета.

Той коментира и думите на лидера на "Да, България", че има трима премиери в лицето на Желязков, Пеевски и Борисов, като го поправи, че не са трима, а петима.

"И Слави е премиер, и Зафиров и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски - пет. Можеше да има само един в мое лице и нямаше да има такива въпроси, щеше да има само един", каза още Борисов.

По отношение на липсата на кворум, лидерът на ГЕРБ отговори, че колективната безотговорност е така. "Всички знаем, че има делегация в Япония, делегация във Франция, делегация в Щатите, затова правят тези номера", посочи още Борисов.

Остра критика за безводието

Лидерът на ГЕРБ отправи остра критика към премиера и министрите за безводието. "Ако бях премиер - сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблема. Аз не го коментирам, а истински ме боли за там", каза Борисов. Той даде пример с проблема с водата в Хасково и припомни, че е пратил тогавашния минисктър на здравеопазването Костадин Ангелов на място. "В Перник двама министри живяха там. Когато беше наводнението - прратих Цветанов с още двама министри", напомни още Борисов.

Според него правителството изобщо не реагира адекватно на безводието, но просто не може да пише писма. Той визира острото писмо на Пеевски към премиера.

Борисов уточни, че критиката му е първо към премиера, защото министрите са на негово подчинение. Стана ясно, че той е казал това на Желязков и като се свърши с визитата му в САЩ - "ще видим". ОЩЕ: Колко милиарда са нужни и кога Плевен ще има вода: ВиК холдингът коментира

Парите за България

Борисов коментира и новината, че евродепутатите от "Обнови Европа" са поискали Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия.

"На българския казан в ада дяволи не стоят", каза той увери, че при всички случаи плащания ще дойдат.

Според него това не може да се спре, защото това е типична част, която българите притежваат. Относно ПП-ДБ, според него тях ги интересува ги само собственото им оцеляване.

"Не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политически арести, сега се борят срещу политическите арести и то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят. Нас ни арестуваха без съд, без нищо, по решение на министър-председателя. Ей, това е политически арест. Иначе и аз съм разочарован", каза Борисов и заяви, че съчувства на Благомир Коцев. ОЩЕ: Заради ареста на Благомир Коцев: Евродепутати атакуват плащанията към България