Пеевски поиска оставката на Терзиев заради боклука

Оставка на кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука поиска лидерът на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски. "Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия", заявява той в прессъобщение до медиите, което по традиция беше изпратено около 7:30 часа сутринта.

Използвайки реплика на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, Пеевски пита: "Кой разпореди това безобразие?!?". И добавя: "Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев".

Става ясно и че още днес от ДПС – Ново начало ще сезират институциите за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората.

Припомняме, че преди няколко дни градоначалникът заяви, че ще реши проблема с боклука". "Планът ни е да довършим започнатото и рекетьорски цени за боклука няма да приемем", каза Терзиев в ефира на Нова телевизия. Според него не мирише на политика с боклука, а "мирише на реален проблем, който е много скъп".