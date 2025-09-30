Войната в Украйна:

Пеевски ще освобождава България от "мъртвата хватка" на соросоидите с парламентарна комисия

30 септември 2025, 07:46 часа 353 прочитания 0 коментара
"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен. Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт". Това обяви като думи на лидера си Делян Пеевски пресцентърът на ДПС Ново начало - по традиция в 7:30 часа сутринта.

Още: Тръмп ще съди Джордж Сорос

"Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги. Призовавам ги - не се страхувайте! Не допускайте да ви превърнат в свои заложници", пише още в прессъобщението - Още: Пеевски ще донася на посолството на САЩ кои са "соросоидните грантаджии"

Всъщност в него се твърди, че въпросните "соросоиди" ползвали "методи на изнудване и принуда". А разковничето е твърдение на Пеевски, че "преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд европейски ресурс по ПВУ (Плана за възстановяване и устойчивост)". Какво има предвид Пеевски - че заради случая с Благомир Коцев и този с Никола Барбутов, както и "странните" отстрани погледнато действия на правосъдието ни, последва реакция от една от политическите формации в Европейския парламент - Още: Заради ареста на Благомир Коцев: Евродепутати атакуват плащанията към България

Ивайло Ачев
