Заради ареста на Благомир Коцев: Евродепутати атакуват плащанията към България

Евродепутатите от "Обнови Европа" поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи БНР, позовавайки се на "Политико". Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели. "Обнови Европа" се появи като политическа група заради френския президент Еманюел Макрон.

Още: Благомир Коцев: Нямам никакво желание да се връщам в общината (ВИДЕО)

Припомняме, че влезлите като с подкрепата на ДПС Ново начало евродепутати бяха изключени от "Обнови Европа" и сега са независими. ДПС Ново начало е политическият проект на Делян Пеевски. А изключените депутати са Елена Йончева и Танер Кабилов. Причината за това развитие - санкциите срещу Пеевски за мащабна корупция на САЩ по закона "Магнитски", както и тези на Великобритания, които са на практика същите - Още: Вече са независими: Изключиха евродепутатите на Пеевски от "Обнови Европа"

Използва ли кабинетът антикорупционната комисия за политически цели?

Още: "Гавра, съдът удари тоталното дъно": Кирил Петков призова на протест след съдебното решение за Коцев (ВИДЕО)

По думите на Айе, Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е превърната в инструмент за натиск върху опозиционни фигури. Според нея така се подкопават заложените в Плана за възстановяване гаранции за независимост на институциите. Това става в момент, когато Комисията разглежда искането на България за изплащане на нов транш от 653 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.

"Като председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент се обръщам към вас, за да изразя нашите дълбоки притеснения за спазването на условията по Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на България. Европейският съюз го създаде, за да финансира демократични реформи, а не да улеснява политически репресии. Въпреки това, България в момента иска отпускане на 653 милиона евро, докато самият показател, предназначен да гарантира институционален напредък - създаването на независима антикорупционна комисия, е бил фундаментално подкопан", пише Айе и посочва като най-тревожно доказателство лишаването от свобода на Благомир Коцев заедно с още трима опозиционни представители.

"Това не е история за успех в борбата с корупцията, а точно нейната противоположност. Показател, създаден, за да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избрана опозиция чрез политизирано прилагане на закона. Това е пряка атака срещу демократичните ценности, които стоят в основата на европейския проект", пише още в писмото.

В него се посочва още, че Варна надхвърля ролята си на българска община.

Още: Окончателно: Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

"Градът функционира като стратегически център на НАТО в Черно море, източна морска врата на ЕС и основна цел на руските операции за влияние. Системното подкопаване на демократичното управление в администрацията на Коцев дестабилизира институционалната цялост на град, в който Москва би извлякла максимална стратегическа полза от политически хаос. Антикорупционна комисия, финансирана от ЕС, която улеснява отстраняването на демократично избраното ръководство на Варна, не представлява просто провал в националното управление, а пряка заплаха за архитектурата на сигурността в Европа", е категорична Айе.

Още: Съдът отхвърли исканията за отвод по делото "Коцев"